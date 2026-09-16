În Iași, 367 de clase au fost umflate peste limita legală. Mii de elevi învață în colective supraaglomerate

Sute de clase din județul Iași funcționează cu mai mulți elevi decât limita maximă prevăzută de lege, iar inspectoratul școlar a aprobat suplimentarea numărului de locuri pentru a permite funcționarea acestora. Datele oficiale arată că, la nivelul întregii țări, nu mai puțin de 5.292 de formațiuni de studiu aveau un număr de elevi peste limita maximă prevăzută de legislație.

Iașul se află printre județele cu cele mai multe astfel de situații. Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, 367 de clase din județul Iași au primit aprobarea pentru suplimentarea efectivului cu între unu și patru locuri. Cu alte cuvinte, în sute de colective școlare s-a trecut peste limita maximă prevăzută de lege pentru constituirea clasei.

Fenomenul nu este unul izolat. În nord-estul țării, datele oficiale indică 68 de formațiuni de studiu în Bacău, 51 în Botoșani, 41 în Neamț, 67 în Suceava și 50 în Vaslui, la care se adaugă cele 367 din Iași. În total, cele șase județe din regiune ajung la 644 de clase pentru care a fost aprobată suplimentarea numărului de locuri.

Fenomen generalizat la nivel național. Brașovul, „lider” național

La nivel național, cele 5.292 de formațiuni de studiu nu reprezintă 5.292 de elevi, ci 5.292 de clase sau alte formațiuni școlare în care efectivul de elevi a depășit limita maximă legală. În fiecare dintre aceste cazuri, suplimentarea aprobată putea fi cu minimum un loc și maximum patru locuri.

Cele mai multe astfel de clase apar în Brașov – 867, București – 820, Dolj – 463, Ilfov – 439, Argeș – 357 și Iași – 367. Cifrele arată amploarea presiunii asupra rețelei școlare, în condițiile în care unitățile de învățământ au fost nevoite să găsească soluții pentru a permite funcționarea unor colective care depășeau plafonul standard.

Situația este posibilă în baza prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare. Potrivit legii, inspectoratul școlar poate aproba suplimentarea locurilor în anumite condiții, pe baza unei note de fundamentare întocmite de consiliul de administrație al unității de învățământ.

În cazul claselor raportate în document, suplimentarea a fost aprobată în baza prevederilor Legii nr. 141/2025, care a introdus cadrul utilizat pentru aceste situații.

Presiune uriașă asupra organizării claselor

Pentru Iași, cifra de 367 de formațiuni de studiu pune în evidență presiunea existentă asupra organizării claselor. Nu înseamnă că toate școlile din județ au clase supraaglomerate și nici că fiecare dintre cei peste 300 de colectivi are efectivul maxim posibil după suplimentare. Datele indică însă clar că, în sute de cazuri, inspectoratul a aprobat depășirea limitei standard cu până la patru locuri.

Iar fenomenul este mult mai amplu dacă privim întreaga regiune. Cele 644 de clase din Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui reprezintă un tablou al presiunii exercitate asupra sistemului de învățământ din nord-est, într-un moment în care organizarea rețelei școlare și dimensionarea claselor au devenit probleme importante pentru inspectorate și unitățile de învățământ.

În spatele fiecărei cifre se află însă o sală de clasă, un colectiv și un cadru didactic care trebuie să gestioneze efective mai mari decât limita standard. Iar documentul Ministerului Educației confirmă oficial amploarea fenomenului: 5.292 de formațiuni de studiu din România au avut nevoie de aprobarea pentru suplimentarea cu până la patru locuri. La Iași, numărul acestora ajunge la 367.

Carmen DEACONU