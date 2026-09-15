11 trasee de autobuz, deviate din cauza lucrărilor la Pasajul Socola

Lucrările de consolidare a Pasajului Socola dau peste cap circulația autobuzelor în zona Bucium. Nu mai puțin de 11 trasee de transport public au fost deviate, iar ieșenii trebuie să se aștepte la modificări ale timpilor de deplasare.

Autobuzele de pe traseele 19, 27, 30, 30b, 42, 43, 43c, 46, 201, 202 și 203 circulă pe rute modificate, după închiderea circulației pe Pasarela Bucium, pe sensul către Frigorifer.

Schimbarea vine odată cu demararea lucrărilor de consolidare a Pasajului Socola, începute pe 14 septembrie 2026. Pasajul nu este închis complet, însă traficul este restricționat pe jumătate, iar șoferii și călătorii trebuie să se adapteze noului sistem de circulație.

Cum se circulă în zona Pasajului Socola

Pe sensul Podu Roș - Bucium, circulația se desfășoară pe Pasajul Socola, în regim de sens unic.

În schimb, pentru direcția Bucium - Podu Roș, traficul este deviat pe ruta ocolitoare care traversează calea ferată Iași - Ungheni: strada Trei Fântâni - rampa CF - strada Mihail Sturza - strada Bucium, în zona Bularga.

Și lucrările propriu-zise se desfășoară etapizat. În prima etapă este închisă jumătatea stângă a pasajului, raportat la sensul Podu Roș - Bucium, în timp ce jumătatea dreaptă rămâne disponibilă pentru circulația către Bucium.

Ulterior, în etapa a doua, va fi închisă jumătatea dreaptă, iar traficul către Bucium va fi mutat pe jumătatea stângă a pasajului.

Pasajul Socola intră într-un amplu proces de reabilitare

Intervenția are o durată estimată de 18 luni și vizează reabilitarea completă a pasajului. Proiectul prevede inclusiv extinderea de la patru la cinci benzi, amenajarea a două trotuare pietonale de câte doi metri, precum și creșterea gabaritului și a clasei de încărcare.

Pentru ieșenii care folosesc zilnic transportul public sau traversează zona Bucium, perioada următoare va veni însă cu un inconvenient major: trafic mai dificil, rute modificate și posibile întârzieri ale autobuzelor.

Autoritățile recomandă călătorilor să își planifice din timp deplasările și să țină cont de noile condiții de circulație. Orice modificare suplimentară a traseelor mijloacelor de transport public urmează să fie comunicată în timp util.

Pasajul Socola este unul dintre punctele-cheie ale traficului ieșean, iar lucrările vor schimba temporar modul în care mii de oameni ajung zilnic spre și dinspre Bucium.

Carmen DEACONU