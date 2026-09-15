* un program destinat copiilor cu dizabilități din Regiunea Nord-Est va pune la dispoziția a 131 de beneficiari terapii și sprijin educațional * intervențiile vor fi stabilite individual, iar părinții vor fi implicați direct în procesul de recuperare

Pentru multe familii care au un copil cu dizabilități, problema nu este doar diagnosticul, ci accesul constant la terapiile de care copilul are nevoie. Un program lansat la Iași încearcă să acopere o parte din acest gol: 131 de copii din Regiunea Nord-Est vor beneficia de planuri personalizate de intervenție și de mai multe tipuri de terapie și recuperare.

Serviciile anunțate acoperă mai multe zone importante ale recuperării: terapie psihologică și logopedică, kinetoterapie și terapie prin mișcare, terapie ocupațională, terapie prin joc, art-terapie, dar și activități de învățare și sprijin emoțional și educațional.

Este o formulă importantă mai ales pentru copiii care au nevoie simultan de mai multe tipuri de intervenție și pentru care familia este nevoită, în mod obișnuit, să caute servicii în locuri diferite.

Părinții intră și ei în procesul de recuperare

O componentă aparte este dedicată familiilor. Părinții și reprezentanții legali vor putea participa la ședințe de consiliere psihologică, educație parentală și co-terapie.

Ideea este ca munca făcută cu un copil într-un cabinet să poată fi continuată și acasă, prin exerciții, metode de comunicare și comportamente adaptate nevoilor acestuia.

În recuperarea unui copil cu dizabilități, continuitatea poate conta la fel de mult ca terapia propriu-zisă. O ședință izolată are efecte limitate dacă familia nu știe cum să folosească aceleași instrumente și în viața de zi cu zi.

131 de copii, 131 de planuri individuale

Pentru fiecare beneficiar urmează să existe un plan propriu de intervenție. În total vor fi elaborate și aplicate 131 de astfel de planuri, ceea ce presupune evaluarea situației fiecărui copil și adaptarea serviciilor la dificultățile identificate. Ținta anunțată este ca cel puțin 72 dintre beneficiari să înregistreze o ameliorare a situației până la momentul încheierii participării lor la program. Dintre cei 131 de copii incluși, 22 vor fi copii de etnie romă.

Accesul la terapii rămâne una dintre marile probleme

Dincolo de cifre, programul scoate din nou în evidență o problemă cu care se confruntă numeroase familii din nord-estul țării: accesul dificil la servicii integrate de recuperare.

Un copil poate avea nevoie simultan de logoped, psiholog, kinetoterapeut sau terapeut ocupațional, iar pentru părinți acest lucru poate însemna drumuri repetate, liste de așteptare și dificultatea de a coordona mai multe forme de terapie.

Noul program va utiliza centrele de zi ale Fundației Star of Hope România și Fundației Serviciilor Sociale Bethany, cele două organizații implicate în furnizarea serviciilor.

Clara DIMA