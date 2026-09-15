A8, autostrada banilor blocați! Diferență uriașă între banii aprobați și lucrările plătite

* activistul civic Irinel Bucur acuză că între sumele votate în Parlament, banii trecuți ulterior în bugetele companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor și ceea ce se plătește efectiv pentru lucrările executate există diferențe uriașe * practic, potrivit datelor invocate, din 600 de milioane de lei prevăzuți în Legea Bugetului de Stat pentru acest interval au fost decontați doar circa 6,5 milioane de lei. Asta înseamnă aproximativ 1% din suma prevăzută inițial!

Autostrada Unirii A8 se lovește de un paradox financiar care ridică mari semne de întrebare: sute de milioane de lei apar în documentele bugetare, însă pe teren banii cheltuiți pentru lucrări sunt de zeci de ori mai puțini. Pe lotul Moțca - Leghin, una dintre secțiunile esențiale pentru legătura Moldovei cu restul țării, aproximativ 600 de milioane de lei erau prevăzuți în buget pentru primele șapte luni ale anului, însă plățile efectuate ar fi ajuns la numai aproximativ 6,5 milioane de lei.

Cine verifică traseul banilor?

Cifrele sunt prezentate de activistul civic Irinel Bucur, care acuză că între sumele votate în Parlament, banii trecuți ulterior în bugetele companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor și ceea ce se plătește efectiv pentru lucrările executate există diferențe uriașe.

Practic, potrivit datelor invocate, din 600 de milioane de lei prevăzuți în Legea Bugetului de Stat pentru acest interval au fost decontați doar circa 6,5 milioane de lei. Asta înseamnă aproximativ 1% din suma prevăzută inițial.

Situația devine și mai complicată atunci când este urmărit traseul banilor. După aprobarea bugetului național, fondurile sunt reflectate în bugetele de venituri și cheltuieli ale companiilor care gestionează infrastructura. Pentru Moțca - Leghin, suma ar fi fost redusă la aproximativ 300 de milioane de lei. Chiar și raportat la această valoare, cei 6,5 milioane de lei cheltuiți reprezintă o fracțiune infimă.

Reproș pentru politicienii Iașului

Irinel Bucur susține că problema nu este una izolată și că politicienii ieșeni ar trebui să urmărească nu doar ce sume votează Parlamentul, ci și ce se întâmplă după adoptarea bugetului. „Realitatea ultimilor ani ne arată că ce se votează în Parlament la legea bugetului nu e musai să se regăsească identic și în bugetul companiilor care derulează aceste lucrări”, susține activistul.

A8 nu este un proiect oarecare, ci infrastructura considerată esențială pentru conectarea regiunii la rețeaua națională de autostrăzi. Fiecare lună pierdută înseamnă însă împingerea mai departe a momentului în care Moldova va beneficia de această legătură.

Cel mai dur reproș al activistului este îndreptat către reprezentanții politici ai Iașului, despre care afirmă că nu au cerut explicații suficiente privind diferența dintre banii prevăzuți și lucrările efectiv decontate. El susține că parlamentarii din comisiile de transport ar trebui să cheme la raport conducerea Ministerului Transporturilor și directorii companiilor responsabile pentru a explica de ce execuția financiară este atât de redusă.

Iar cifrele ridică o întrebare incomodă: la ce folosesc sute de milioane de lei trecute în documentele bugetare dacă pe teren nu se transformă într-un ritm comparabil al lucrărilor?

Potrivit datelor prezentate de Bucur, situația de pe Moțca - Leghin nu ar fi o premieră. Pentru acest lot, bugetele prevăzute în lege au fost mult mai mari decât sumele aprobate ulterior în bugetele companiilor, în timp ce execuția efectivă a rămas foarte redusă.

Autostrada nu se construiește din cifre trecute în bugete

A8 poate avea finanțări spectaculoase pe hârtie, însă autostrada nu se construiește din cifre trecute în bugete, ci din lucrări executate și plătite la timp.

Iar diferența dintre cele 600 de milioane de lei prevăzute și cele aproximativ 6,5 milioane de lei decontate pe Moțca - Leghin readuce brutal în prim-plan problema ritmului real în care banii destinați Autostrăzii Unirii ajung, efectiv, în șantier.

Daniel BACIU