Investiție de 22,35 milioane de lei pentru extinderea serviciilor

* Institutul Regional de Oncologie Iași recunoaște că actuala capacitate de îngrijiri paliative este insuficientă * pentru pacienții care au nevoie de internare continuă există doar 28 de paturi, iar dezvoltarea unor noi servicii este programată până în toamna anului 2027

Pentru un bolnav de cancer ajuns într-un stadiu în care durerea, dispneea sau alte simptome nu mai pot fi controlate acasă, accesul la paliație devine esențial. La Institutul Regional de Oncologie Iași există însă numai 28 de paturi pentru internare continuă. Oficialii recunosc că nu mai sunt suficiente pentru necesarul existent în regiune.

Doar 28 de locuri pentru internare continuă

Secția de Îngrijiri Paliative a IRO Iași funcționează într-o clădire separată și dispune de 28 de paturi. Este destinată exclusiv pacienților oncologici și preia cazuri în care boala este progresivă, starea pacientului se degradează ori apar simptome severe: dureri greu controlabile, dispnee, hemoragii, ocluzii intestinale, compresii medulare sau alte complicații ale cancerului.

Nu vorbim despre un spital cu adresabilitate strict locală. IRO asigură asistență bolnavilor din Regiunea Nord-Est și din celelalte județe ale Moldovei, o zonă cu aproximativ patru milioane de locuitori. Tocmai această adresabilitate regională pune o presiune suplimentară asupra unei secții care funcționează cu numai 28 de locuri.

IRO admite de altfel oficial problema: capacitatea pentru paliație este insuficientă, iar cele 28 de paturi cu internare continuă existente în prezent „nu răspund nevoilor reale din regiune”. Institutul leagă situația atât de creșterea incidenței bolilor oncologice, cât și de supraviețuirea mai lungă a pacienților care ajung să aibă nevoie de îngrijiri paliative pentru perioade mai mari.

Paliația nu înseamnă doar îngrijirea bolnavului aflat în ultimele zile de viață. Echipa IRO asigură controlul durerii și al simptomelor, îngrijirea plăgilor și stomelor, transfuzii, proceduri invazive, kinetoterapie și sprijin psihologic și spiritual pentru pacient și familie.

Dimensiunea adresabilității institutului continuă, între timp, să crească. La sfârșitul anului 2025, peste 18.400 de persoane din județul Iași cu diferite forme de cancer se aflau în evidența IRO. În 2025, institutul a înregistrat 11.478 de internări continue, 68.366 de internări de zi și 94.749 de consultații în ambulatoriu.

Investiție de 22,35 milioane de lei pentru extinderea serviciilor

IRO încearcă să reducă presiunea prin proiectul ONCO-NUTRICARE, în valoare totală de 22,35 milioane de lei, pentru care contractul de finanțare a fost semnat în octombrie 2025. Proiectul presupune reabilitarea unei clădiri existente din strada Sărăriei și construirea unui corp nou.

În noua locație urmează să fie amenajate spații pentru minimum 15 paturi de paliație destinate internării de zi, consultațiilor și tratamentelor ambulatorii, precum și cabinete și zone pentru consilierea psihologică, socială și spirituală a pacienților și aparținătorilor. Aceste servicii pot însă prelua o parte dintre pacienții care nu necesită spitalizare permanentă și pot elibera din presiunea exercitată asupra secției actuale.

Investiția are termen contractual până în octombrie 2027. Până atunci, pentru bolnavii care au nevoie efectiv de internare continuă în Secția de Îngrijiri Paliative, capacitatea oficială rămâne de 28 de paturi.

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