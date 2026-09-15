Scandalul motorinei de la CTP ia o nouă turnură! 103.000 de lei recuperați

Cazul motorinei dispărute din gestiunea CTP Iași începe să producă și primele recuperări financiare. Trei dintre cei 19 șoferi cercetați au achitat deja integral prejudiciul calculat în dreptul lor, iar suma recuperată până în prezent se apropie de 103.000 de lei.

Este vorba despre aproximativ 17% din prejudiciul total, însă cifrele din dosar arată dimensiunea uriașă a situației care a ajuns în atenția organelor abilitate.

Potrivit calculelor realizate pe baza documentelor aflate în posesia societății, în acest caz ar fi fost sustrasă o cantitate totală de aproximativ 67 de tone de motorină. Prejudiciul calculat de CTP Iași depășește 575.000 de lei.

Unui șofer i s-au imputat 7 tone de motorină!

Cifrele individuale sunt, la rândul lor, spectaculoase. În cazul unuia dintre șoferii cercetați, cantitatea de motorină imputată se apropie de 7.000 de litri, în timp ce cel mai mare prejudiciu individual calculat depășește 49.000 de lei.

Faptul că trei dintre cei vizați au ales să achite integral sumele stabilite în cazul lor reprezintă primul pas concret în recuperarea banilor. Compania consideră că această decizie arată că o parte dintre cei implicați au înțeles gravitatea situației și consecințele produse.

Totuși, cazul este departe de a fi închis. Ancheta continuă, iar responsabilitățile individuale urmează să fie stabilite de organele abilitate ale legii. Cifrele prezentate de companie reprezintă prejudiciul calculat pe baza documentelor aflate la dispoziția CTP Iași, urmând ca procedurile legale să stabilească situația fiecărei persoane cercetate.

În mijlocul scandalului, reprezentanții CTP Iași transmit și un mesaj important pentru restul angajaților. Situația celor 19 șoferi cercetați nu trebuie să arunce o umbră asupra întregului colectiv.

Societatea are numeroși conducători auto care își fac meseria corect, responsabil și conștiincios, zi de zi, transportând mii de ieșeni și contribuind la funcționarea transportului public al orașului.

67 de tone de motorină, peste 575.000 de lei prejudiciu calculat și 19 șoferi cercetați. Primele aproape 103.000 de lei au fost deja recuperate, însă cea mai mare parte a prejudiciului rămâne, deocamdată, nerecuperată. Daniel BACIU