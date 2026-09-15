* opt proceduri importante din sănătatea ieșeană au termen de depunere a ofertelor între 15 și 18 septembrie * de la un RMN de 8,8 milioane de lei și proteze auditive până la oxigen medicinal, ecografe, aparatură pentru urologie și echipamente destinate screeningului cancerului de sân

Săptămâna 15–18 septembrie este una dintre cele mai aglomerate din această toamnă pentru achizițiile din sistemul medical ieșean. Opt proceduri identificate la spitale, institute medicale și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” însumează 24,86 milioane de lei ca valori estimate.

Calendarul a început pe 15 septembrie, când cu licitația Spitalului Clinic de Recuperare Iași privind un sistem de proteză auditivă cu ancorare osoasă și componentă internă activă. Valoarea estimată este de 4,128 milioane de lei, iar procedura a fost lansată în luna august.

IBCV cumpără oxigen pentru patru ani

Pe 17 septembrie sunt programate alte trei termene importante, cu o valoare cumulată de peste 3,61 milioane de lei.

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” are în desfășurare un acord-cadru pentru achiziția de oxigen medicinal, cu o valoare estimată de 2.807.280 de lei. Contractul este gândit pentru o perioadă de 48 de luni, documentația justificând soluția prin imposibilitatea estimării exacte a cantităților necesare pe termen lung.

În aceeași zi, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași așteaptă ofertele pentru două ecografe portabile, procedură estimată la 211.570 de lei. Achiziția include furnizarea, transportul, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului.

Tot pe 17 septembrie expiră termenul pentru furnizarea unor echipamente de laborator destinate proiectului Centrului Român de Excelență în Neuroștiințe Clinice – NeuRoX, derulat de UMF Iași. Valoarea estimată ajunge la 595.984 de lei.

18 septembrie, ziua achizițiilor de peste 17 milioane de lei

Cea mai importantă zi din această succesiune este însă 18 septembrie. Patru proceduri însumează singure aproximativ 17,12 milioane de lei.

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași are în desfășurare achiziția de dezinfectanți, cu o valoare estimată de 2.776.011 lei și termen pentru depunerea ofertelor pe 18 septembrie.

La Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, miza este aparatura medicală. Procedura, estimată la 3.913.221 de lei, este împărțită în loturi și include un aparat cu braț în C cu soft de angiografie pentru radiologie intervențională vasculară a pacienților dializați, un echipament automat de diagnostic molecular și un sistem urodinamic.

RMN de 8,8 milioane de lei la Institutul Inimii

Cea mai mare valoare din întregul pachet de proceduri aparține Institutului de Boli Cardiovasculare Iași. Unitatea vrea să cumpere un sistem de imagistică prin rezonanță magnetică, inclusiv montaj și punere în funcțiune, pentru care valoarea estimată este de 8,8 milioane de lei.

Termenul de depunere a ofertelor este 18 septembrie. Documentația prevede că, pe lângă preț, în evaluare vor conta performanțele tehnice și eficiența energetică a echipamentului. După livrare, sistemul trebuie instalat și pus în funcțiune.

Numai cele două proceduri aflate acum în derulare la IBCV – RMN-ul și acordul pentru oxigen medicinal – au împreună o valoare estimată de peste 11,6 milioane de lei, adică aproape jumătate din totalul analizat.

Echipamente pentru screeningul cancerului de sân

Tot pe 18 septembrie este programat termenul procedurii derulate de Institutul Regional de Oncologie Iași în cadrul proiectului DARIA – Programul Național de Screening pentru Cancerul de Sân: Depistarea Activă, Responsabilitate, Informație și Acces.

Achiziția este împărțită în patru loturi și are o valoare totală estimată de 1.631.312,26 lei. Procedura a fost publicată în august, iar documentele europene privind achiziția indică explicit termenul de 18 septembrie pentru depunerea ofertelor.

Concentrarea acestor proceduri într-un interval atât de scurt arată dimensiunea investițiilor și a cheltuielilor necesare pentru funcționarea sistemului medical ieșean: aparatură de diagnostic de milioane de lei, consumabile esențiale, tehnologii pentru tratament și cercetare și dotări destinate programelor de prevenție.

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