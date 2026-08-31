Autostrada Moldovei ar putea ajunge în Suceava în 2027. UMB promite deschidere până la Dolhasca

Autostrada Moldovei ar putea ajunge în județul Suceava mai repede decât finalizarea întregului tronson Pașcani - Suceava! Constructorul UMB și-a asumat accelerarea lucrărilor astfel încât, din august 2027, șoferii să poată circula pe autostradă până la nodul rutier Dolhasca. Dacă promisiunea va fi respectată, Moldova va face un nou pas uriaș spre conectarea la rețeaua de autostrăzi a României.

Anunțul a fost făcut vineri, 28 august, de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, după discuțiile purtate cu Ministerul Transporturilor, CNAIR și constructorul băcăuan.

Practic, pentru A7 apare o nouă țintă intermediară: UMB nu ar mai trebui să aștepte finalizarea tuturor celor aproximativ 62 de kilometri dintre Pașcani și Suceava pentru a deschide circulația.

Prioritatea ar urma să fie sectorul Pașcani – Dolhasca, împreună cu nodul rutier care poate conecta autostrada la rețeaua de drumuri existente.

Din august 2027, A7 ar putea ajunge la Dolhasca!

Primul lot al tronsonului Pașcani – Suceava are aproximativ 33 de kilometri și pornește din zona nodului Pașcani, continuând până la Roșcani, pe raza orașului Liteni.

Contractul are o valoare de aproximativ 3,06 miliarde de lei, fără TVA, iar constructor este UMB.

Pe acest lot se află și Dolhasca, iar nodul rutier de aici, conectat la DJ208I, este esențial pentru planul de deschidere anticipată.

Dacă lucrările vor fi organizate astfel încât sectorul să devină complet funcțional, șoferii ar putea circula pe autostradă până la Dolhasca fără să fie nevoie ca întregul lot până la Roșcani să fie finalizat.

Accelerarea lucrărilor nu va fi simplă. Pe cei 33 de kilometri ai Lotului 1 sunt prevăzute trei noduri rutiere, la Tătăruși – Heci, Dolhasca și Roșcani, dar și numeroase structuri de mari dimensiuni.

Printre cele mai importante se numără viaductul de 1.049 de metri peste DJ208 și calea ferată CF517, viaductul de 604 metri peste râul Ruja, pasajul de 868 de metri peste pârâul Pulpa, DJ208S și CF500.

Asta înseamnă că pentru deschiderea sectorului până la Dolhasca nu este suficient ca UMB să avanseze rapid cu terasamentele și asfaltul.

Trebuie finalizate și aduse la un stadiu funcțional structurile, nodul rutier, conexiunile cu drumurile existente și toate elementele de siguranță necesare pentru ca porțiunea să poată fi dată traficului independent de restul lotului.

UMB construiește practic tot coridorul Pașcani - Suceava

Anunțul privind Dolhasca vine într-un moment important pentru Autostrada Moldovei.

Odată cu deschiderea celor aproximativ 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău, traficul de mare viteză va avansa până la Bacău, iar următoarea mare provocare este continuarea A7 către Pașcani și apoi spre Suceava.

Pentru Moldova, fiecare kilometru nou înseamnă apropierea de o legătură rutieră rapidă cu Bucureștiul și cu sudul țării.

Cele două loturi dintre Pașcani și Suceava însumează aproximativ 62 de kilometri, iar valoarea contractelor ajunge la aproape 6 miliarde de lei, fără TVA.

Primul lot, Pașcani – Roșcani, are 33 de kilometri și o valoare de 3,06 miliarde de lei.

Al doilea lot, Roșcani – Suceava, are aproximativ 29 de kilometri, iar contractul valorează circa 2,86 miliarde de lei, fără TVA. Și acesta este construit de UMB.

Pe Lotul 2 sunt prevăzute nodurile Roșcani și Dumbrăveni, precum și o conexiune importantă către Aeroportul Internațional Suceava.

Printre cele mai spectaculoase lucrări se află un pod de aproximativ 845 de metri peste râul Siret și DJ208C și un pasaj de aproximativ 625 de metri peste calea ferată.

Urmează Suceava, apoi Siret și frontiera

Finalizarea Lotului 2 va împinge capătul A7 până în zona municipiului Suceava.

De acolo, autostrada este gândită să continue spre Siret și frontiera cu Ucraina, ceea ce ar transforma A7 într-unul dintre cele mai importante coridoare rutiere pentru estul României și pentru conexiunea Moldovei cu restul țării.

Dar primul obiectiv este acum mai aproape și mult mai concret:

A7 până la Dolhasca, în august 2027. Dacă UMB reușește să respecte noua țintă, Suceava va avea practic autostrada la poartă cu ani înainte ca întregul traseu Pașcani – Suceava să fie finalizat.

Moldova mai face astfel un pas decisiv spre autostradă, iar Dolhasca ar putea deveni, în 2027, noua poartă rutieră de mare viteză către Suceava.

Daniel BACIU