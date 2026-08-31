* unitatea medicală pregătește o nouă investiție în aparatură și echipamente medicale * valoarea estimată a procedurii depășește 2,3 milioane de lei, iar firmele interesate pot depune oferte până pe 3 septembrie * anul trecut, medicii au adus pe lume aproape 5.000 de copii

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” Iași vrea să cumpere aparatură medicală în valoare estimată de 2.306.800 de lei fără TVA. Achiziția este împărțită în 13 loturi, iar echipamentele vor fi livrate, instalate și puse în funcțiune în cadrul maternității.

Peste 2,3 milioane de lei pentru dotarea maternității

Procedura lansată de Maternitatea „Cuza Vodă” nu vizează doar cumpărarea unor echipamente. Furnizorii care vor câștiga contractele trebuie să asigure transportul, instalarea, punerea în funcțiune, instruirea personalului și service-ul aparaturii.

Spitalul intenționează să încheie un acord-cadru pentru 24 de luni, ceea ce înseamnă că aparatura nu va fi cumpărată neapărat într-o singură etapă. Contractele și comenzile vor putea fi făcute succesiv, în funcție de necesitățile unității medicale și de fondurile disponibile.

Firmele interesate să furnizeze echipamentele mai pot depune oferte până pe 3 septembrie 2026, ora 15.00.

După această dată începe evaluarea ofertelor, iar abia după finalizarea procedurii se va ști cine va furniza aparatura și care va fi valoarea efectivă a contractelor.

Aproape 5.000 de copii s-au născut aici într-un singur an

Dimensiunea investiției se vede mai bine pusă lângă volumul uriaș de activitate al maternității. În 2025, la „Cuza Vodă” s-au născut 4.833 de copii, între ei fiind și 138 de perechi de gemeni. Unitatea rămâne una dintre cele mai mari maternități din regiune și primește paciente nu doar din Iași, ci din întreaga Moldovă.

Maternitatea funcționează ca unitate regională de nivel III pentru obstetrică și neonatologie și preia inclusiv sarcini cu risc și cazuri medicale complexe. În spital funcționează secții de obstetrică-ginecologie, neonatologie, ATI, medicină materno-fetală, compartiment pentru gravide cu risc, bloc operator și bloc de nașteri.

Prin urmare, aparatura cumpărată prin noua procedură nu va deservi o unitate cu activitate redusă, ci un spital prin care trec anual mii de mame și nou-născuți. În 2026, maternitatea și-a păstrat rolul de centru regional de referință, însă până în acest moment nu a fost publicată o statistică oficială completă privind numărul nașterilor din primele opt luni ale anului.

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