Bahluiul se transformă. Primăria vrea coridor verde-albastru

Unul dintre cele mai importante proiecte de regenerare urbană pregătite pentru Iași începe să prindă contur. Consiliul Local Iași va dezbate vineri, 28 august 2026, proiectul privind elaborarea și depunerea unei cereri de finanțare pentru regenerarea coridorului verde-albastru al râului Bahlui, în cadrul Programului Regional Nord-Est – Inițiativa New European Bauhaus (NEB).

Proiectul vizează transformarea râului dintr-o zonă percepută în principal ca infrastructură hidrotehnică și barieră urbană într-un spațiu public verde, accesibil, atractiv și conectat la viața orașului.

Un nou mod de a privi Bahluiul

Inițiativa urmărește regenerarea urbană a sectorului Bahluiului cuprins între Podu Roș și Podul Tudor Vladimirescu, prin intervenții care să pună în valoare râul și spațiile din jurul acestuia.

Obiectivele sunt ambițioase: reconectarea orașului cu malurile Bahluiului, crearea unor spații publice atractive și accesibile, dezvoltarea unor soluții durabile și incluzive și creșterea calității vieții locuitorilor.

În esență, municipalitatea vrea ca Bahluiul să devină mai mult decât un curs de apă care traversează Iașul: un element central al spațiului urban și al vieții publice.

Proiectul este gândit în spiritul principiilor New European Bauhaus, care pun accent pe combinația dintre sustenabilitate, estetică și incluziune.

Peste 3.000 de ieșeni au fost consultați

Un element important al proiectului este consultarea publică derulată recent de Primăria Municipiului Iași, cu sprijinul Băncii Mondiale și în parteneriat cu instituții academice și organizații locale.

Peste 3.000 de ieșeni și-au exprimat opiniile cu privire la modul în care ar trebui să arate zona Bahluiului.

Campania a urmărit să identifice nevoile și așteptările locuitorilor în privința spațiilor verzi, mobilității, recreerii, activităților sociale și biodiversității urbane.

Demersul a fost realizat împreună cu Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea de Științele Vieții, Ordinul Arhitecților din România – Filiala Iași și Asociația CIVICA.

Bahluiul, legat de zona universitară

Conceptul propus urmărește ca tronsonul pilot să fie integrat inclusiv cu zona universitară, astfel încât malurile râului să poată susține mobilitate durabilă, activități recreative și sociale, dar și măsuri pentru dezvoltarea biodiversității urbane.

Un astfel de proiect ar putea schimba radical relația dintre ieșeni și râul care traversează orașul.

Pentru depunerea proiectului, municipalitatea trebuie să încheie un acord de parteneriat cu Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituția care administrează albia Bahluiului.

Primăria își asumă coordonarea procesului de elaborare și depunere a cererii de finanțare, definirea conceptului și centralizarea documentației. Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad va furniza datele tehnice și va participa la fundamentarea intervențiilor asupra râului.

Bahluiul ar putea deveni una dintre noile axe verzi ale Iașului, cu spații publice conectate la cartiere, universități și zonele centrale. Totul depinde însă de finanțarea proiectului și de etapele care vor urma aprobării cererii.

Primul pas este votul Consiliului Local din 28 august. Dacă proiectul va fi aprobat, Iașul va putea trece de la etapa de consultare și viziune la pregătirea concretă a unui proiect care să schimbe felul în care orașul își privește propriul râu.

Daniel BACIU