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Pagina principală Moldova Haos în administrația din Neamț! Demisii în lanț după legea incompatibilităților, apoi răsturnare de situație

Haos în administrația din Neamț! Demisii în lanț după legea incompatibilităților, apoi răsturnare de situație

Haos în administrația din Neamț! Demisii în lanț după legea incompatibilităților, apoi răsturnare de situație

Legea care a băgat spaima în administrația locală produce deja efecte spectaculoase în Neamț. În doar câteva zile, aleși locali și angajați ai autorităților au fost puși în situația de a alege între mandatul politic și funcția deținută la stat. Au apărut demisii, cereri de suspendare și chiar o retragere de demisie făcută în aceeași zi.

La Consiliul Județean Neamț, trei consilieri județeni - Dumitru Acatrinei, Vlad Grigorean și Dragoș-Victor Chitic - și-au depus demisiile. În schimb, Lucian Blaga și Mihai-Doru Stoica au ales să renunțe la funcțiile din cabinetele conducerii CJ pentru a-și păstra mandatele de consilieri județeni.

Și la Consiliul Local Piatra-Neamț situația a devenit spectaculoasă. Grigoruță Oniciuc și Vlăduț Toma și-au depus demisiile în 25 august. Numai că Toma s-a răzgândit rapid și și-a retras demisia chiar în aceeași zi. Astfel, Oniciuc rămâne demisionar, în timp ce Toma își păstrează mandatul.

În paralel, la Primăria Piatra-Neamț au fost depuse cereri de suspendare a contractelor de muncă de către Liviu Lungu, Carmen Chihai, Ștefan Vornicu și Carmen Dolhescu.

Dar exact când administrația începea să facă ordine în „lista incompatibilităților”, a venit răsturnarea de situație.

Ministerul Dezvoltării a transmis prefecturilor o clarificare potrivit căreia noua prevedere din art. 550 alin. (6) nu se aplică automat consilierilor locali și județeni. Pentru aceștia există o reglementare specială în art. 88 din Legea nr. 161/2003, iar norma specială prevalează.

Și mai important: ANI și-a exprimat acordul asupra acestei interpretări, printr-o adresă transmisă în 25 august, deși Agenția a precizat că punctul de vedere nu constituie o interpretare generală și obligatorie pentru orice situație.

Astfel, în Neamț, legea a produs deja efecte concrete: demisii, renunțări la funcții, suspendări și o demisie retrasă în ultimul moment. George NEGRU

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