Haos în administrația din Neamț! Demisii în lanț după legea incompatibilităților, apoi răsturnare de situație

Legea care a băgat spaima în administrația locală produce deja efecte spectaculoase în Neamț. În doar câteva zile, aleși locali și angajați ai autorităților au fost puși în situația de a alege între mandatul politic și funcția deținută la stat. Au apărut demisii, cereri de suspendare și chiar o retragere de demisie făcută în aceeași zi.

La Consiliul Județean Neamț, trei consilieri județeni - Dumitru Acatrinei, Vlad Grigorean și Dragoș-Victor Chitic - și-au depus demisiile. În schimb, Lucian Blaga și Mihai-Doru Stoica au ales să renunțe la funcțiile din cabinetele conducerii CJ pentru a-și păstra mandatele de consilieri județeni.

Și la Consiliul Local Piatra-Neamț situația a devenit spectaculoasă. Grigoruță Oniciuc și Vlăduț Toma și-au depus demisiile în 25 august. Numai că Toma s-a răzgândit rapid și și-a retras demisia chiar în aceeași zi. Astfel, Oniciuc rămâne demisionar, în timp ce Toma își păstrează mandatul.

În paralel, la Primăria Piatra-Neamț au fost depuse cereri de suspendare a contractelor de muncă de către Liviu Lungu, Carmen Chihai, Ștefan Vornicu și Carmen Dolhescu.

Dar exact când administrația începea să facă ordine în „lista incompatibilităților”, a venit răsturnarea de situație.

Ministerul Dezvoltării a transmis prefecturilor o clarificare potrivit căreia noua prevedere din art. 550 alin. (6) nu se aplică automat consilierilor locali și județeni. Pentru aceștia există o reglementare specială în art. 88 din Legea nr. 161/2003, iar norma specială prevalează.

Și mai important: ANI și-a exprimat acordul asupra acestei interpretări, printr-o adresă transmisă în 25 august, deși Agenția a precizat că punctul de vedere nu constituie o interpretare generală și obligatorie pentru orice situație.

Astfel, în Neamț, legea a produs deja efecte concrete: demisii, renunțări la funcții, suspendări și o demisie retrasă în ultimul moment. George NEGRU