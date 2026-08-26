Se aprinde becul roșu! A8 are miliardele, are constructorii, dar pierde cursa cu timpul

Autostrada Unirii A8 pare să înainteze mai degrabă cu frâna trasă decât cu accelerația la podea. Situația la zi arată un proiect uriaș, cu zeci de miliarde de lei puse pe masă, dar și cu întârzieri, contestații, finanțări incerte și loturi care încă se află în faze birocratice avansate.

De la Târgu Mureș până la Ungheni-Prut, A8 are aproximativ 260 de kilometri, însă imaginea de ansamblu este departe de a fi una liniștitoare.

Pe sectorul montan, Târgu Mureș - Miercurea Nirajului, cei 24,4 kilometri au ajuns la aproximativ 60% execuție, după un contract de 2,46 miliarde de lei fără TVA. Dar lotul a pierdut finanțarea PNRR, după întârzierile din etapa de proiectare, iar lucrările sunt acum împinse spre 2027.

Mai departe, Miercurea Nirajului - Sărățeni, un tronson de 23,4 kilometri și aproape 3 miliarde de lei, este încă înaintea începerii efective a lucrărilor. Autorizația și documentațiile necesare sunt problemele care țin proiectul pe loc. Cele două tuneluri de peste 1,4 kilometri complică și mai mult execuția. Finalizarea este estimată abia în 2029.

Avalanșă de întrebări pentru autorități

Sărățeni - Joseni, Ditrău - Grințieș și Grințieș - Pipirig sunt contractate cu UMB, dar se află în proiectare. Pentru ultimele două au trecut deja aproximativ cinci luni de la ordinul de începere a proiectării, fără ca publicul să primească informații consistente despre progres. Teoretic, aceste loturi ar putea ajunge la finalizare în 2030–2031.

La Joseni - Ditrău, lucrurile sunt ceva mai spectaculoase: cei 14,4 kilometri au intrat în execuție în august 2026, constructorul făcând deja decopertări și lucrări de pregătire. Dacă ritmul se menține, lotul ar putea fi gata în 2028.

În schimb, Pipirig - Vânători Neamț/Leghin, deși contractul este semnat încă din aprilie 2025, așteaptă în continuare ordinul de începere a proiectării. Este unul dintre cele mai mari semnale de alarmă ale sectorului montan.

Situație tensionată pe tronsonul Moțca – Iași - Ungheni

Iar apoi vine zona care poate decide totul pentru Moldova: Moțca - Iași - Ungheni.

Lotul Vânători-Neamț - Moțca are doar aproximativ 8% execuție, iar și acesta a pierdut finanțarea PNRR. Pentru Moțca - Târgu Frumos, ordinul de începere a proiectării este din 24 august 2026, dar termenul total de 46 de luni împinge proiectul extrem de aproape de limita finanțării SAFE, stabilită pentru decembrie 2030.

Situația devine și mai tensionată pe Târgu Frumos - Lețcani, unde contractul nici măcar nu este semnat, procedura fiind prinsă în contestații. Dacă se mai pierd luni, termenul SAFE devine o adevărată cursă contra cronometru.

La Lețcani–Iași, contractul este semnat cu FCC Construcción, însă există un nou front juridic, cu termen în instanță în octombrie 2026.

Iar Iași - Ungheni-Prut, ultimul tronson de autostradă, este și el lovit de contestații: contractul cu Itinera este suspendat, iar instanța urmează să se pronunțe la sfârșitul lui septembrie.

La capătul A8, Podul de la Ungheni este în execuție și ar putea fi finalizat în 2026. Dar există un detaliu uriaș: podul nu va putea fi deschis circulației până când punctul vamal nu va fi gata, termenul indicat fiind 2027.

A8 nu este oprită, dar nici nu avansează prea mult

Unele loturi se construiesc, altele se proiectează, altele așteaptă autorizații, contestații sau finanțări. Iar pentru tronsoanele finanțate prin SAFE, fiecare lună pierdută poate deveni extrem de scumpă.

Pentru Moldova, A8 nu mai este doar o promisiune de infrastructură, ci o cursă cu timpul, banii europeni și birocrația. Iar, în acest moment, autostrada pare să mai facă încă un lucru foarte bine: să bată pasul pe loc.

Daniel BACIU