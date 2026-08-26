Facturi mai mari pentru lucrările de renovare energetică la cinci blocuri din oraș!

Renovarea energetică a cinci blocuri importante din Iași ajunge la o valoare de peste 28 de milioane de lei, după apariția unor lucrări suplimentare și modificarea cotei de TVA. Municipalitatea a actualizat indicatorii tehnico-economici ai proiectului finanțat prin PNRR, în condițiile în care trebuie să finalizeze și să transmită documentele către Ministerul Dezvoltării până la 30 august 2026.

Proiectul vizează blocurile S4 din strada Ciurchi nr. 109A, D2 din strada Oancea nr. 34, Z4 din Bulevardul Nicolae Iorga nr. 30, B3 din Bulevardul Ștefan cel Mare nr. 4 și B3 „Carmen” din Bulevardul Independenței nr. 2. Toate clădirile au fost construite înainte de 1989, iar obiectivul este reducerea consumului de energie prin reabilitare termică și modernizarea componentelor energetice.

Numai că, odată cu intrarea în lucrări, situația din teren a scos la iveală probleme care nu puteau fi ignorate. Au fost necesare soluții suplimentare pentru termoizolația și hidroizolația acoperișurilor-terasă, repararea zonelor cu armătură expusă și închiderea balcoanelor de la ultimul etaj, precum și alte intervenții tehnice.

Aceste modificări au generat costuri suplimentare, iar o parte dintre lucrări au devenit neeligibile, fie pentru că au depășit finanțarea prevăzută în contract, fie pentru că anumite tipuri de intervenții nu sunt eligibile prin ghidul PNRR.

Și TVA a pus presiune pe buget. După majorarea cotei standard de la 19% la 21%, valoarea finală a proiectului a crescut corespunzător pentru lucrările executate după intrarea în vigoare a noii cote.

Cheltuielile neeligibile vor fi recuperate de la asociațiile de proprietari

Conform devizelor actualizate, valoarea totală a proiectului este de 28.083.657,75 lei cu TVA, dintre care 21.324.248,62 lei reprezintă construcții-montaj.

Cheltuielile eligibile ajung la 25.631.376,11 lei cu TVA, iar cheltuielile neeligibile se ridică la 2.452.281,64 lei cu TVA.

Partea neeligibilă va fi achitată de municipalitate, urmând ca ulterior cheltuielile să fie recuperate/decontate de la asociațiile de proprietari implicate, pe baza situației finale a lucrărilor și a unui mecanism care va trebui aprobat prin hotărâre a Consiliului Local.

Practic, proiectul care trebuia să ducă la eficientizarea energetică a cinci blocuri se confruntă acum cu o notă de plată suplimentară de milioane de lei, pe fondul lucrărilor neprevăzute, al adaptării soluțiilor tehnice și al creșterii TVA.

Municipalitatea trebuie să se miște rapid: termenul-limită pentru finalizarea și transmiterea documentelor către Ministerul Dezvoltării este 30 august 2026. Actualizarea indicatorilor tehnico-economici este, astfel, o etapă esențială pentru închiderea proiectului finanțat prin PNRR. Carmen DEACONU