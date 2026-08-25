Zimbrul s-a întors în sălbăticia Sucevei!

* uriașul apare prin păduri și livezi, alături de urșii, lupii și râșii Carpaților

Unul dintre cei mai impresionanți uriași ai faunei europene își face din nou simțită prezența în sălbăticia județului Suceava. Zimbrul a fost observat în libertate prin pădurile din zona Boroaia și Tărnița, dar și în livezile din satul Chiril, pe TransRarău, semn că această specie emblematică a Carpaților continuă să-și extindă teritoriul.

Exemplarele ajung în aceste zone după ce migrează dinspre parcul învecinat Vânători Neamț, iar aparițiile lor transformă peisajul montan într-un adevărat spectacol al naturii sălbatice. Uriașii pădurilor nu sunt însă singurii stăpâni ai acestor teritorii. În aceleași habitate trăiesc ursul brun, cerbul carpatin, lupul și râsul, unele dintre cele mai spectaculoase animale ale faunei românești.

Imaginea este una care, până nu demult, părea aproape imposibilă: zimbrul, animalul legendar al Carpaților, cutreieră din nou liber pădurile Bucovinei.

Prezența sa este mai mult decât o simplă apariție spectaculoasă pentru turiști. Revenirea zimbrului este considerată un semn al refacerii ecosistemelor și al capacității naturii de a-și reconstrui echilibrul. Acolo unde există păduri întinse și hrană suficientă, marile ierbivore și prădătorii pot coexista într-o rețea naturală complexă.

În Suceava, această revenire capătă o valoare aparte. Zimbrul nu mai este doar un simbol din povești și din steme, ci un animal care poate fi întâlnit în libertate, în zonele montane unde natura încă își păstrează forța.

Iar aparițiile din Boroaia, Tărnița și Chiril demonstrează că sălbăticia nu dispare. În anumite colțuri ale Carpaților, ea se întoarce.

Cu fiecare zimbru care coboară din pădure spre o livadă, România își recuperează câte puțin din fauna sălbatică pierdută cândva. Iar în pădurile Sucevei, uriașul legendar pare să-și revendice din nou locul. Ecaterina VICOL