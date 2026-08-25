* în județul Iași sunt în evidență 35.662 de persoane cu handicap * indemnizațiile și bugetele complementare înseamnă, la nivelul actual al beneficiarilor, o factură estimată la aproape 19 milioane de lei în fiecare lună * la această sumă se adaugă indemnizațiile de însoțitor și alte drepturi

Peste 31.000 de adulți și mai mult de 4.200 de copii din județul Iași sunt încadrați într-un grad de handicap. Pentru cei mai mulți, statul plătește lunar indemnizații și bugete personale complementare, iar în cazurile grave pot apărea și indemnizații de însoțitor. Ultimele date oficiale arată dimensiunea unui sistem social care, numai la Iași, rulează lunar zeci de milioane de lei.

Structura este însă foarte diferită de la un grad de handicap la altul. În cazul adulților, datele de la jumătatea anului arată 14.406 persoane încadrate în grad grav, 12.880 în grad accentuat, 3.699 în grad mediu și alte 452 în grad ușor. În cazul copiilor erau 2.569 cu handicap grav, 396 cu handicap accentuat, 1.010 cu handicap mediu și 250 cu handicap ușor.

728 de lei pe lună pentru un adult cu handicap grav

Pentru adulții cu handicap grav, prestațiile sociale acordate în prezent ajung la 728 de lei lunar: 529 de lei indemnizație și 199 de lei buget personal complementar.

Un adult cu handicap accentuat primește 496 de lei lunar, respectiv 350 de lei indemnizație și 146 de lei buget complementar. În cazul handicapului mediu este acordat un buget personal complementar de 80 de lei lunar.

Aplicate structurii beneficiarilor din Iași existente la 30 iunie, aceste cuantumuri duc la o cheltuială teoretică de aproximativ 17,17 milioane de lei pe lună numai pentru adulți, fără a include indemnizațiile de însoțitor, transportul și celelalte facilități.

Peste 4.200 de copii sunt încadrați într-un grad de handicap

Sistemul cuprinde separat și prestațiile acordate familiilor sau reprezentanților legali ai copiilor cu handicap.

De la 1 aprilie 2026, cuantumul este de 548 de lei lunar pentru copilul cu handicap grav, 397 de lei pentru handicap accentuat și 199 de lei pentru handicap mediu.

Raportate la numărul copiilor înregistrați în Iași la sfârșitul lunii iunie, aceste drepturi reprezintă încă aproximativ 1,77 milioane de lei lunar.

Rezultă astfel o factură de bază de aproximativ 18,94 milioane de lei în fiecare lună pentru prestațiile aferente adulților și copiilor din județ, calculată pe baza structurii beneficiarilor de la 30 iunie și a cuantumurilor în vigoare.

Indemnizația de însoțitor ridică factura

Cea mai importantă sumă care nu intră în calculul de mai sus este indemnizația de însoțitor.

Pentru persoanele cu handicap grav care îndeplinesc condițiile legale și aleg această variantă în locul asistentului personal, indemnizația este de 2.574 de lei lunar. În cazul persoanelor cu handicap vizual grav, dreptul este gestionat prin sistemul de prestații, în timp ce pentru alte categorii plata poate reveni primăriei de domiciliu.

De aceea, cei peste 14.000 de adulți cu handicap grav din Iași nu pot fi pur și simplu înmulțiți cu valoarea indemnizației de însoțitor: nu toți primesc acest drept și o parte beneficiază de asistent personal.

Peste 590 de milioane de lei, într-o singură lună, la nivel național

Dimensiunea cheltuielilor apare și în situația publicată de ANPIS pe 24 august. Pentru drepturile aferente lunii iulie 2026, plătite în august, instituția a virat la nivel național 189,1 milioane de lei pentru indemnizațiile adulților cu handicap grav și 137,85 milioane de lei pentru cei cu handicap accentuat.

Alte 136,19 milioane de lei au mers către bugetele personale complementare ale adulților cu handicap grav, accentuat și mediu, iar aproximativ 38 milioane de lei către prestațiile familiilor copiilor cu handicap. Pentru indemnizațiile acordate însoțitorilor persoanelor cu handicap vizual grav au fost virate alte 89,4 milioane de lei.

În total, numai aceste categorii de prestații pentru dizabilitate însumează aproximativ 590,6 milioane de lei într-o lună, la nivel național.

Clara DIMA