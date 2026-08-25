O școală cu totul aparte își deschide porțile la Iași!

Arhiepiscopia Iașilor lansează un proiect prin care copiii, tinerii și adulții pot învăța gratuit arta muzicii psaltice. Înscrierile încep în septembrie, iar organizatorii promit un adevărat parcurs de formare pentru cei care vor să descopere tainele cântării bizantine.

Începând din această toamnă, iubitorii muzicii bisericești sunt invitați la Școala Mitropolitană de Muzică Psaltică „Sfântul Macarie Protopsaltul”. Nu există o limită strictă de vârstă: proiectul este destinat copiilor de la 7 ani, adolescenților, tinerilor și adulților de peste 20 de ani.

Înscrierile se desfășoară între 1 și 23 septembrie, iar cursurile sunt gratuite. Lecțiile vor avea loc de trei ori pe săptămână, în Sala „Iustin Moisescu” din cadrul Ansamblului Mitropolitan Iași.

Școala este gândită ca un proiect pe trei ani

În primul an, elevii vor descoperi ABC-ul muzicii psaltice: notația, semnele muzicale, glasurile, paralaghia, Anastasimatarul și elementele de tipic. Apoi, pregătirea va trece la un nivel superior, cu studierea repertoriului liturgic și a cântărilor pentru Sfânta Liturghie, Vecernie și Utrenie.

Dar proiectul nu se oprește la orele de curs. Viitorii psalți vor putea participa la slujbe, concerte, tabere și întâlniri cu psalți din țară și din străinătate, iar activitatea corală va avea un rol important în formarea lor.

Potrivit diac. Matei Teodor Doroșincă, coordonatorul școlii, obiectivul este mai amplu decât simpla pregătire muzicală. Organizatorii vor ca elevii să descopere frumusețea muzicii psaltice și să poată transforma glasul lor într-un mijloc de rugăciune și slujire.

Momentul de start este deja stabilit: pe 2 octombrie, toți cei înscriși sunt așteptați la prima întâlnire, când vor afla cum se va desfășura întregul parcurs de pregătire.

Așadar, Iașul pregătește o premieră pentru iubitorii cântării bizantine: o școală gratuită în care muzica, tradiția și viața liturgică se întâlnesc, iar vârsta nu reprezintă un obstacol. Înscrierile încep pe 1 septembrie. Adriana MUNTEANU