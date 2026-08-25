Investiție de peste 5,5 milioane de lei la „Oblu”. Neurochirurgia ieșeană face un salt tehnologic major

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași pregătește o investiție de anvergură care poate schimba radical modul în care sunt realizate intervențiile neurochirurgicale complexe în Moldova. Peste 5,5 milioane de lei sunt puse la bătaie pentru echipamente medicale de înaltă performanță.

Miza este precizia. Spitalul urmează să achiziționeze cinci sisteme chirurgicale piezoelectrice, tehnologii concepute pentru intervenții de mare finețe, dar și trei mese de operație pentru chirurgia spinală, de tip Jackson Table.

Valoarea estimată a contractului ajunge la 5.528.000 de lei, iar documentația procedurii a fost deja publicată în SEAP. Achiziția include furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor.

Pentru pacienți, investiția înseamnă, în primul rând, mai multă precizie în sala de operație. Sistemele piezoelectrice permit efectuarea unor manevre chirurgicale controlate, cu obiectivul de a limita traumatizarea țesuturilor și de a crește siguranța intervențiilor. În același timp, mesele specializate pentru chirurgia spinală permit o poziționare optimă a pacientului în timpul operațiilor dificile.

„Oblu”, punct strategic pentru pacienții din întreaga regiune

Noua dotare poate deveni esențială mai ales în cazurile neurochirurgicale complexe, unde fiecare milimetru contează. Echipamentele facilitează, de asemenea, integrarea mai eficientă a imagisticii intraoperatorii, oferind medicilor instrumente suplimentare pentru intervenții de înaltă precizie.

Iar miza depășește cu mult zidurile spitalului. „Oblu” este unul dintre cele mai importante centre de neurochirurgie din Moldova și reprezintă un punct strategic pentru pacienții din întreaga regiune. Cu cât tehnologia disponibilă este mai performantă, cu atât mai multe cazuri complicate pot fi abordate la Iași, fără ca pacienții să fie nevoiți să caute soluții în marile centre medicale din țară sau din străinătate.

5,5 milioane de lei pentru tehnologie care poate face diferența între o intervenție dificilă și una realizată cu precizie milimetrică. La „Oblu” Iași, sala de operație intră într-o nouă etapă. Nicoleta ZANCU