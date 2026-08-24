Bacalaureat 2026 la Iași: contestațiile au urcat promovarea la 37,07%

* aproape 56% dintre lucrările contestate la Limba română au primit note mai mari * în total, 390 de candidați din Iași au promovat sesiunea de august

Ministerul Educației a publicat luni, 24 august, rezultatele finale ale sesiunii august 2026 a examenului național de Bacalaureat. Rezultatele sunt disponibile pe platforma oficială bacalaureat.edu.ro și în centrele de examen, cu datele candidaților anonimizate.

În județul Iași, după soluționarea contestațiilor, rata de promovare a ajuns la 37,07%, cu 3,13 puncte procentuale mai mult decât procentul inițial, de 33,94%.

Rezultatul final plasează județul Iași foarte puțin peste media națională, stabilită la 36,9% după contestații.

390 de candidați din Iași au promovat Bacalaureatul

La sesiunea din august au fost prezenți 1.052 de candidați din județul Iași. Dintre aceștia, 764 au fost absolvenți ai promoției 2026, iar 288 au provenit din promoțiile anterioare.

În total, au promovat 390 de candidați: 272 din promoția curentă și 118 din promoțiile anterioare.

Diferențele dintre cele două categorii sunt vizibile și în procente. Pentru absolvenții promoției 2026, rata de promovare a fost de 35,6%, față de 33,12% înainte de contestații. În cazul absolvenților din promoțiile anterioare, procentul final a ajuns la 40,97%, de la 36,11%.

Peste jumătate dintre contestațiile la Română au adus note mai mari

Efectul contestațiilor se vede cel mai clar la Limba și literatura română.

Din 144 de teze reevaluate, 80, adică 55,56%, au primit note mai mari decât la evaluarea inițială.

La proba obligatorie a profilului au fost contestate 123 de lucrări, iar 67 dintre acestea, reprezentând 54,48%, au primit note mai mari.

La proba la alegere a profilului sau specializării au fost reevaluate 200 de teze, dintre care 98, respectiv 49%, au fost notate mai bine după contestație.

În etapa prevăzută pentru vizualizarea lucrărilor, candidații din Iași au solicitat să vadă 30 de teze.

Ce note sunt necesare pentru promovarea Bacalaureatului

Pentru a promova examenul, candidatul trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de cel puțin 6.

Procentul de promovare este calculat raportat la numărul total al candidaților prezenți, categorie în care sunt incluși și candidații eliminați din examen.

Evaluarea lucrărilor din sesiunea august 2026 s-a desfășurat prin intermediul platformei dedicate evaluării digitalizate. Teona SOARE