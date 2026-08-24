Șofer încătușat, după ce a lovit mașina Poliției

Un bărbat de 31 de ani, din Şcheia, a fost reţinut pentru 24 de ore după ce, aflat la volan sub influenţa alcoolului, a lovit o autospecială de poliţie şi şi-a continuat deplasarea. Incidentul a avut loc pe DJ 207B, în localitatea Săbăoani, judeţul Neamţ.

Poliţiştii se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu când au observat autoturismul despre care aveau informaţii că ar fi condus de o persoană aflată sub influenţa alcoolului. Oamenii legii au efectuat semnalele acustice şi luminoase pentru oprirea maşinii.

Şoferul a virat la dreapta, moment în care a intrat în coliziune cu autospeciala de poliţie, după care şi-a continuat deplasarea.

În urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că autoturismul îi aparţine unei persoane din judeţul Iaşi. Au fost dispuse măsuri pentru identificarea acesteia, atât de către poliţiştii din Neamţ, cât şi de cei din Iaşi. „În jurul orei 08:45, autoturismul a fost găsit în localitatea Şcheia. La volan se afla un bărbat de 31 de ani, care a fost testat cu aparatul alcooltest. Rezultatul a indicat 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au transmis cei de la IPJ Neamţ.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, iar bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore. Laura RADU