Agricultura ieșeană, la mâna a peste 4.000 de pensionari!

Agricultura ieșeană îmbătrânește accelerat, iar cifrele oficiale arată cât de mare este problema generațiilor care ar trebui să preia fermele din județ. Din cei 15.327 de fermieri care au depus cereri de plată în campania actuală, doar 814 au între 18 și 30 de ani. În schimb, 3.603 fermieri au peste 70 de ani - de peste patru ori mai mulți decât tinerii sub 30 de ani.

Datele conturează o imagine spectaculoasă a agriculturii ieșene. Categoria 50-60 de ani este cea mai numeroasă, cu 3.782 de fermieri, urmată de cei de peste 70 de ani, cu 3.603, și de grupa 60-70 de ani, cu 2.913 fermieri. Alți 2.738 de fermieri au între 40 și 50 de ani, iar 1.477 au între 30 și 40 de ani.

Practic, aproape jumătate dintre fermierii ieșeni au cel puțin 60 de ani, în timp ce tinerii de până în 30 de ani reprezintă doar o mică parte din total. Agricultura județului se sprijină astfel masiv pe generațiile mature, într-un moment în care problema succesiunii fermelor devine tot mai importantă.

Fermierii ieșeni au încasat subvenții de de 68,6 milioane euro!

Și situația subvențiilor scoate la iveală o altă cifră uriașă. Potrivit datelor APIA, până la 20 august 2026, au fost autorizate la plata finală 15.029 de cereri din cele 15.327 depuse, adică 98,06% din total.

Suma totală autorizată și transferată în contabilitate pentru Campania 2025 se ridică la 68.605.756,07 euro.

La prima vedere, diferența de 298 de cereri ar putea sugera că aproape 300 de fermieri încă își așteaptă banii. APIA avertizează însă că lucrurile sunt mai complicate. Cele 298 de cereri care nu apar ca fiind autorizate la plata finală nu pot fi considerate automat dosare cu subvenții restante.

În această categorie intră și cereri declarate neeligibile, care nu generează drepturi de plată, dar și cazuri precum fermieri decedați sau radiați, unde eventualele plăți depind de clarificarea situației și de prezentarea documentelor necesare.

Prin urmare, APIA spune că nu poate fi calculată o sumă totală a „banilor neplătiți” doar prin scăderea cererilor neautorizate din totalul dosarelor.

Imaginea de ansamblu rămâne însă puternică: agricultura ieșeană are aproape 15.000 de beneficiari autorizați la plata finală, zeci de milioane de euro în subvenții și, în același timp, o problemă demografică uriașă. Doar 814 fermieri au sub 30 de ani, în timp ce peste 6.500 au trecut deja de 60 de ani.

Este fotografia unei agriculturi care produce astăzi, dar care provoacă o mare dilemă: cine va lucra pământul Iașului peste 10 sau 20 de ani?

Daniel BACIU