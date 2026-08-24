Militar arestat sub acuzația de tentativă de viol la Iași

* acesta ar fi urmărit o femeie până acasă și ar fi încercat să intre cu forța în locuință * totul s-ar fi întâmplat în jurul orei 04:30, în zona „Cub” de pe bulevardul Ștefan cel Mare

Un militar din categoria soldaților gradați profesioniști, angajat într-o unitate a Ministerului Apărării Naționale din zona Moldovei, a fost arestat preventiv, fiind acuzat că ar fi încercat să violeze o femeie pe care ar fi urmărit-o până la domiciliu, în municipiul Iași. Incidentul s-ar fi petrecut în zorii zilei de 22 august, iar suspectul ar fi fost prins de polițiști pe acoperișul unei anexe, după ce ar fi încercat să fugă pe geamul locuinței victimei.

Potrivit Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași, totul s-ar fi întâmplat în jurul orei 04:30, în zona „Cub” de pe bulevardul Ștefan cel Mare. Militarul, aflat sub influența alcoolului, ar fi abordat femeia care se deplasa singură spre casă, susținând că vrea să o protejeze pentru a ajunge în siguranță.

Agresiune în scara blocului

După ce ar fi însoțit-o până la scara blocului, ar fi intrat după aceasta în imobil și ar fi început să o agreseze fizic, încercând să o imobilizeze pentru a întreține relații sexuale. Ar fi urmat-o apoi în lift, iar ulterior ar fi pătruns în locuință prin forțarea intrării, fără consimțământul victimei.

În interiorul apartamentului, procurorii susțin că militarul ar fi încercat din nou să o imobilizeze. Femeia a reușit să apeleze 112, iar intervenția polițiștilor l-ar fi determinat pe bărbat să încerce o fugă spectaculoasă.

La sosirea echipajului la ușa apartamentului, acesta ar fi încercat să iasă pe geamul locuinței, fiind ulterior depistat și oprit pe acoperișul unei anexe.

Procurorul militar a dispus pe 22 august reținerea bărbatului pentru 24 de ore, iar ulterior a formulat propunere de arestare preventivă. Tribunalul Militar Iași a admis propunerea și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Măsura a fost contestată.

Militarul este cercetat pentru tentativă de viol și violare de domiciliu, fapte aflate în concurs.

Parchetul Militar subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale și măsurile preventive nu înlătură prezumția de nevinovăție, acestea reprezentând etape ale procesului penal în cadrul cărora sunt administrate probele necesare pentru stabilirea situației de fapt. Andrei TURCU