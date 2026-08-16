Iașul are o problemă uriașă: peste 225.000 de persoane neasigurate! Ce se schimbă din septembrie

România își mută sănătatea în online, iar pentru Iași schimbarea poate fi uriașă. De la 1 septembrie, sistemul începe tranziția către un nou model digital, în care cartea electronică de identitate și platforma „E-Sănătatea Mea” ar urma să schimbe radical relația dintre pacient, medic și sistemul de asigurări. Dar în spatele revoluției tehnologice se ascunde o cifră care lovește Iașul în plin: sute de mii de persoane figurează fără asigurare medicală.

Iașul intră în această transformare cu o situație care arată dimensiunea uriașă a provocării. Potrivit raportului SIUI la 1 ianuarie 2026, în județ erau înscrise la medicii de familie 846.510 persoane.

Dintre acestea, 620.898 erau asigurate, în timp ce 225.612 persoane figurau ca neasigurate.

Este o cifră care ridică un uriaș semn de întrebare: mai mult de un ieșean din patru înscris la medicul de familie nu figura ca asigurat.

Iar problema este și mai complicată în mediul rural. Din totalul persoanelor înscrise la medicii de familie, 477.642 provin din mediul rural. Dintre acestea, 261.969 sunt asigurate, iar 106.899 sunt neasigurate. Asta înseamnă că noua revoluție digitală a sistemului medical ajunge într-un județ în care o parte importantă a populației trebuie mai întâi să aibă acces efectiv la servicii medicale și la statutul de asigurat.

Iașul, în fața unei schimbări fără precedent

Platforma „E-Sănătatea Mea” promite să aducă pacientul în centrul sistemului. Istoricul medical, analizele, diagnosticele, tratamentele, prescripțiile și programările ar urma să fie accesibile digital.

Pentru cei aproape 850.000 de oameni înscriși la medicii de familie din Iași, schimbarea poate fi uriașă.

Un pacient nu ar mai trebui să caute hârtii, să transporte dosare medicale sau să facă drumuri repetate pentru informații care există deja în sistem. În teorie, datele medicale ar putea circula mult mai rapid între medicul de familie, specialist, laborator și spital.

Pentru Iași, unde unitățile medicale sunt punct de atracție pentru pacienți din întregul județ și din regiunea Moldovei, miza este enormă.

Ce se întâmplă cu cei 225.612 ieșeni care figurează ca neasigurați? Digitalizarea nu rezolvă automat problema accesului la sănătate. O platformă performantă poate simplifica relația cu medicul, poate reduce birocrația și poate face informația medicală mai ușor accesibilă, însă statutul de asigurat rămâne esențial pentru accesul la numeroase servicii medicale.

Iar în mediul rural ieșean, unde 106.899 persoane figurează ca neasigurate, provocarea este și mai mare. Aici intervine una dintre marile teme ale transformării: nu poți digitaliza cu adevărat un sistem dacă o parte importantă dintre beneficiarii lui riscă să rămână în afara lui.

De la cardul de sănătate la telefon și cartea electronică de identitate

Noua etapă presupune trecerea treptată către cartea electronică de identitate ca instrument de autentificare și acces la serviciile digitale.

Cardul de sănătate nu dispare însă peste noapte. Tranziția va fi graduală, iar persoanele care nu au încă CEI vor continua să utilizeze soluțiile existente în perioada stabilită de autorități.

Pentru ieșeni, adevărata revoluție ar putea fi însă accesul la propriul dosar medical: un singur loc pentru istoricul consultațiilor, analize, tratamente și prescripții.

Dacă sistemul va funcționa așa cum este promis, drumurile inutile și cozile ar putea deveni istorie.

Dar pentru Iași, cifrele de la începutul anului transmit un avertisment puternic: înainte de a deveni unul dintre cele mai digitalizate sisteme medicale, sănătatea trebuie să rămână accesibilă și celor peste 225.000 de persoane care figurează astăzi ca neasigurate. Nicoleta ZANCU