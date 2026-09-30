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Tramvaiul 7 își schimbă traseul!

Tramvaiul 7 își schimbă traseul!

Schimbare importantă pentru călătorii din Iași! Începând de 1 octombrie 2026, tramvaiul 7 își modifică itinerariul și va circula pe un traseu diferit pe toată perioada lucrărilor de reabilitare a liniei de tramvai din Copou.

Decizia vine după solicitările călătorilor, dar și în urma gradului foarte redus de încărcare înregistrat pe tronsonul Țuțora – Podu Roș – Târgu Cucu – Piața Unirii. Potrivit operatorului de transport, nivelul de încărcare a fost de doar 1, maximum 2, astfel că traseul va fi reorganizat pe durata șantierului.

Noul itinerariu al tramvaiului 7 va fi: Canta – Gară – Bulevardul Nicolae Iorga – Baza 3 – Țuțora.

Practic, tramvaiul 7 nu va mai circula pe relația Podu Roș – Târgu Cucu – Piața Unirii, cât timp lucrările din Copou vor impune reorganizarea transportului public.

Modificarea intră în vigoare joi, 1 octombrie 2026, și rămâne valabilă pe întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor de reabilitare a liniei de tramvai din Copou.

Pentru călători, schimbarea înseamnă că traseul 7 va avea o configurație mai scurtă și va face legătura între Canta, Gară, Baza 3 și Țuțora, fără trecerea prin zona centrală a orașului. Carmen DEACONU

 

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