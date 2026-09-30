Motorina s-ar putea scumpi de mâine cu 85 de bani pe litru! Cât ar costa un plin în Iași

Vești proaste pentru șoferii care alimentează cu motorină! De la 1 octombrie, prețul motorinei ar putea crește cu aproximativ 85 de bani pe litru, dacă reducerea de 25% a accizei nu va fi menținută. Facilitatea fiscală expiră miercuri, 30 septembrie, iar până în prezent nu a fost anunțat noul nivel al reducerii.

În prezent, acciza redusă pentru motorina standard este de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, în timp ce nivelul integral ajunge la 2.804,29 lei. Diferența este de 701,07 lei pentru 1.000 de litri, iar revenirea la acciza integrală, împreună cu TVA-ul aferent, ar putea însemna un impact de aproximativ 85 de bani la fiecare litru.

Pentru un șofer care își umple rezervorul cu 50 de litri, nota de plată ar putea crește, teoretic, cu aproximativ 42 de lei. Iar pentru cei care alimentează frecvent, diferența s-ar putea simți rapid în buget.

În Iași, motorina standard pornea miercuri de la aproximativ 10,91 lei pe litru – în stațiile Petrom și Socar. La nivel național, cel mai mic preț raportat era de 10,75 lei/litru, iar în București de 10,91 lei/litru.

Motorina vine după o perioadă în care prețurile au crescut deja semnificativ. În ultima lună, scumpirea medie indicată de datele citate a fost de 6,9%.

Totuși, revenirea accizei nu înseamnă automat că la pompă va apărea chiar de mâine o scumpire de 85 de bani. Prețul final este influențat și de cotațiile internaționale ale petrolului și produselor petroliere, cursul valutar, costurile de transport și marjele comerciale.

Ministerul Finanțelor poate decide să păstreze reducerea, să o diminueze sau să o elimine. Nivelul facilității este analizat periodic, iar reducerea poate varia între 5% și 25%, în funcție de condițiile prevăzute de legislație.

Astfel, pentru șoferii din Iași și din restul țării, 1 octombrie vine cu o mare necunoscută la pompă: dacă reducerea dispare complet, motorina ar putea deveni și mai scumpă, iar un simplu plin de 50 de litri ar putea costa cu peste 40 de lei mai mult!

Daniel BACIU