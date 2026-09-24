Mutare-șoc la Ministerul Culturii! Andrei Apreotesei, directorul Ateneului din Iași, devine consilier al ministrului

Schimbare importantă pentru cultura ieșeană! Andrei Apreotesei, directorul Ateneului Național din Iași, este, începând de astăzi, consilier al ministrului Culturii, András István Demeter.

Fostul director al Complexului Național „Moldova”, Apreotesei intră astfel direct în zona decizională a Ministerului Culturii, unde spune că are deja o serie de proiecte pe care le consideră prioritare.

Printre acestea se află restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic de la Cucuteni, dar și restaurarea parcului din jurul Teatrului Național din Iași.

Un alt dosar important este cel al viitorului sediu al Operei Naționale Române din Iași. Potrivit lui Andrei Apreotesei, în această perioadă sunt în desfășurare ultimele evaluări privind posibilitatea transformării fostului Cinema „Republica” într-un nou sediu pentru Operă.

Însă varianta Republica nu este singura aflată pe masă. În paralel, autoritățile analizează și un teren aflat în incinta ApaVital, în zona Rondului Triumf, ca posibil amplasament pentru viitorul sediu al Operei.

Apreotesei speră ca în aproximativ o lună să fie luată o decizie privind amplasamentul. Abia după stabilirea variantei va putea fi căutată și o sursă de finanțare pentru proiectul ales.

În cazul fostului Cinema „Republica”, problema nu este doar alegerea clădirii, ci și identificarea fondurilor necesare pentru consolidare și transformare într-un obiectiv cultural de anvergură.

Astfel, unul dintre cele mai importante proiecte culturale pentru Iași intră într-o nouă etapă, în timp ce noul consilier al ministrului Culturii anunță că pe lista sa de priorități se află și două obiective cu o puternică încărcătură pentru patrimoniul ieșean: Cucuteni și zona Teatrului Național.

Decizia privind viitorul Operei este așteptată în următoarea perioadă, iar alegerea amplasamentului va deschide, ulterior, bătălia pentru finanțarea investiției.