* trei actori ai Naționalului ieșean aduc pe scenă povestea unei conversații telefonice care schimbă destinele a doi tineri * intrarea este gratuită

O convorbire telefonică ajunsă la persoana greșită, un actor care pretinde că este psiholog și doi tineri care încearcă să-și ascundă eșecurile. Acesta este punctul de plecare al spectacolului-lectură „Pâine și cafea cu tine”, de Gabriel Andronache, după o idee de Adi Afteni. Premiera are loc luni, 28 septembrie 2026, de la ora 19:00, la Uzina cu Teatru din Iași.

Textul, câștigător al selecției lunare din proiectul Lecturi³, este pus în scenă de regizoarea Irina Popescu-Boieru, cu Radu Ghilaș, Diana Roman și Radu Homiceanu în distribuție.

Piesa urmărește întâlnirea dintre Florin și Ella, doi tineri care ajung să vorbească întâmplător la telefon. Ella crede că a apelat un psiholog. În realitate, la celălalt capăt al firului se află Florin, un actor care își asumă, în glumă, identitatea fratelui său, Tudor, adevăratul psiholog.

Confuzia inițială deschide însă o conversație în care ironia și aparențele lasă treptat locul unor mărturisiri personale. Gabriel Andronache explică mecanismul dramatic al întâlnirii:

„Florin, deși actor de meserie, își arogă în glumă identitatea adevăratului psiholog, fratele său, Tudor, purtând astfel o discuție în care fiecare își descoperă angoasele și speranțele tipice vârstei.

Este o piesă despre frământările interioare a doi tineri, ofertantă pentru actori și spectatori, cu un final neașteptat”.

O comedie a aparențelor, cu răni ascunse

Dincolo de situația comică, textul explorează singurătatea, eșecul personal și dificultatea de a construi relații autentice. Florin folosește sarcasmul pentru a-și ascunde vulnerabilitatea, în timp ce Ella caută un sens într-o existență care nu îi mai răspunde nevoilor emoționale.

Autorul descrie astfel relația celor două personaje: „Personajele sunt purtătoare ale unor răni nevindecate: Florin se refugiază în sarcasm și glume ca să ascundă eșecuri personale, iar Ella încearcă să-și regăsească sensul într-o lume care nu mai răspunde nevoilor ei emoționale. Întâlnirea dintre ei – inițial accidentală și bazată pe o confuzie – devine un schimb autentic de umanitate. Împărtășesc gânduri, frustrări, frici, dar și mici plăceri banale. Această interacțiune, oricât de absurdă sau improvizată ar părea, devine salvatoare”.

Miza piesei este nevoia de comunicare, într-o societate în care apropierea dintre oameni devine tot mai dificilă. Autorul construiește această relație prin dialog, confesiune și autoironie, fără a abandona registrul comic.

Gabriel Andronache, de la presa ieșeană la scenariul de film

Scriitorul are o carieră care traversează jurnalismul, literatura, televiziunea, teatrul și cinematografia. A debutat publicistic în 1991, la Vocea Hușului, iar între 2003 și 2009 a fost redactor al săptămânalului Ieșeanul.

Scenariul său Amatorul a ajuns în finala concursului organizat de HBO România, iar scurtmetrajul realizat de Marian Crișan a obținut Premiul pentru scenariu la DaKINO 2007.

A colaborat cu actorul și regizorul Ion Sapdaru la piesele „Chirița europarlamentară” și „Aventurile baronului Munchausen”, cea din urmă montată la Teatrul Luceafărul din Iași.

Este co-scenarist al lungmetrajului „Berliner”, recompensat în 2020 cu Premiul Keen Eye la Festivalul Internațional de Film de la Moscova. În noiembrie 2025, a câștigat Premiul pentru scenariu cu scurtmetrajul „Așteptarea”, la Festivalul Internațional de Film Creștin „Quo Vadis” Iași.

Maura ANGHEL