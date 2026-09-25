Patru ieșeni au ajuns după gratii! Pedepse de până la 4 ani și 8 luni, puse în aplicare de polițiști

Patru bărbați din județul Iași au ajuns în Penitenciarul Iași, după ce polițiștii au pus în aplicare, în ultimele zile, mai multe mandate de executare a unor pedepse cu închisoarea.

Cel mai grav caz vizează un tânăr de 22 de ani, condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de viol asupra unui minor. Mandatul a fost emis de Judecătoria Răducăneni și pus în aplicare, pe 24 septembrie, de polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Răducăneni. Tânărul a fost depus în Penitenciarul Iași pentru executarea pedepsei.

Tot pe 24 septembrie, polițiștii Secției nr. 3 Poliție Rurală Popricani au pus în aplicare un mandat emis de Judecătoria Iași pe numele unui bărbat de 41 de ani, condamnat la un an și șase luni de închisoare pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Un alt bărbat, în vârstă de 31 de ani, a ajuns după gratii pentru aceeași infracțiune. Mandatul, emis de Judecătoria Iași, prevede o pedeapsă de un an și patru luni de închisoare și a fost pus în aplicare de polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Ciurea.

Cu o zi înainte, pe 23 septembrie, aceiași polițiști au pus în aplicare un alt mandat de executare a pedepsei. Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare pentru furt calificat, mandatul fiind emis de Judecătoria Iași.

În toate cele patru cazuri, persoanele condamnate au fost depuse în Penitenciarul Iași, pentru executarea pedepselor stabilite de instanțele de judecată.

În total, mandatele puse în aplicare în aceste două zile însumează 8 ani și două luni de închisoare. Andrei TURCU