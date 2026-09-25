PUZ-ul turnului de 28 de etaje revine pe masa consilierilor locali

După ani de documentații, avize și solicitări, Planul Urbanistic Zonal pentru ansamblul propus pe strada Sergent Grigore Ioan nr. 7 și străzile Tabacului nr. 30, 70, 72, 76 și 84 ajunge din nou în procedura de aprobare. În precedentele încercări, eșecul a fost pus pe seama disputelor politice din Consiliul Local.

Documentația prevede o clădire cu 115 metri înălțime și 28 de etaje, care ar putea deveni cea mai înaltă construcție din Iași.

Proiectul este promovat de Zinan Investment Group SRL, iar documentația urbanistică a fost elaborată de SC Redgraph SRL. Investiția urmărește realizarea unui ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare, cu spații comerciale, birouri, parcări subterane și supraterane.

Planurile sunt impresionante. Conform indicatorilor urbanistici propuși, clădirea ar urma să aibă regimul 2S+P+M+28E+Eth, cu o înălțime maximă la atic de 115 metri, măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural din zona construită. Proiectul prevede un POT de maximum 40%, un CUT de maximum 4 și minimum 30% spații verzi.

Dar turnul nu apare peste noapte. Documentația are în spate un traseu administrativ început cu ani în urmă. Sunt menționate certificate de urbanism emise în 2021 și 2025, un aviz de oportunitate din 6 aprilie 2022, proceduri de informare și consultare a publicului, precum și numeroase solicitări depuse de investitor în ultimii ani.

Amplasamentul este încadrat în prezent în UTR AI 3, zonă descrisă prin PUG ca destinată unor unități industriale mijlocii și mici, unități manufacturiere și unități terțiare. Tocmai modificarea reglementărilor urbanistice face necesară aprobarea unui PUZ înaintea dezvoltării investiției.

Documentația subliniază că PUZ-ul este o etapă premergătoare investiției și va sta la baza documentației tehnice necesare autorizării construcției, dacă reglementările propuse vor fi aprobate.

În spatele turnului de 115 metri se află însă un proiect urban mult mai amplu. Investitorul propune o nouă organizare funcțională și volumetrică a zonei, cu locuințe, spații comerciale și birouri, dar și infrastructura necesară funcționării ansamblului.

Documentația insistă asupra necesității asigurării accesurilor, parcajelor și utilităților și precizează că lucrările de echipare edilitară care revin investitorului pot fi condiționate prin contract înaintea autorizării construcțiilor.

Pentru ca proiectul să poată trece mai departe, însă, este nevoie de votul Consiliului Local Iași. Raportul de specialitate al Direcției Arhitectură și Urbanism arată că documentația este fundamentată pe prevederile legale și pe avizele și acordurile emise de instituțiile competente.

Astfel, după ani de hârtii, avize și proceduri, gigantul de pe Tabacului revine în lumina reflectoarelor. Dacă PUZ-ul va fi aprobat, proiectul va putea trece la următoarea etapă: elaborarea documentațiilor tehnice pentru autorizarea unei construcții care, la 115 metri și 28 de etaje, ar schimba radical silueta acestei zone a Iașului. Carmen DEACONU