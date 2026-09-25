Atenție, ieșeni! Tramvaiele 6 și 11 își schimbă traseele. Lucrări în Tătărași și zona Kosarom

Transportul public din Iași este dat peste cap în acest weekend! Lucrările desfășurate în mai multe zone ale orașului aduc modificări temporare pentru tramvaiele de pe traseele 6 și 11, iar călătorii trebuie să fie atenți la stațiile în care pot urca sau coborî.

În cazul traseului 11, modificarea este valabilă în perioada 25 septembrie, ora 14:00 – 26 septembrie, ora 23:00, în contextul lucrărilor de reabilitare a căii de rulare din rondul Tătărași Nord.

Tramvaiele de pe traseul 11 vor fi prelungite până în Târgu Cucu, însă nu vor mai efectua oprire în rondul Tătărași Nord.

Călătorii pot folosi stația Piața Chirilă, iar oprirea este menținută și în stația Pădurii. Practic, singura stație eliminată temporar este cea din rondul Tătărași Nord.

O altă modificare importantă vizează traseul 6 și este valabilă pe parcursul zilei de 25 septembrie, din cauza lucrărilor efectuate de Delgaz Grid în zona magazinului Kosarom.

Tramvaiele care circulă spre Piața Unirii vor vira la dreapta în intersecția Topaz, pe strada Gării.

În același timp, circulația tramvaielor pe relația strada Gării – strada Bacinschi – strada Arcu va fi suspendată pe durata lucrărilor.

Modificările sunt temporare și vor fi menținute atât timp cât se desfășoară lucrările din cele două zone.

Ieșenii care folosesc traseele 6 și 11 sunt sfătuiți să țină cont de noile rute și să verifice stațiile de îmbarcare înainte de călătorie.