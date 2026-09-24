* Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad cumpără patru drone pentru inspectarea infrastructurii hidrotehnice * investiția de peste 18.000 de lei ar putea schimba modul în care

Patru drone vor intra în dotarea Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad, instituție cu sediul la Iași, pentru supravegherea și evaluarea infrastructurii hidrotehnice. Achiziția, estimată la 18.181,80 lei, a fost lansată deja. Noua tehnologie va permite verificarea din aer a unor lucrări de protecție a căror stare este esențială pentru siguranța localităților expuse inundațiilor.

Diguri, baraje și acumulări, verificate din aer

Administrația Bazinală Prut-Bârlad gestionează infrastructură hidrotehnică într-un teritoriu care depășește limitele județului Iași. În administrarea sa intră lucrări destinate regularizării cursurilor de apă, acumulării apei și protejării localităților împotriva inundațiilor.

În județul Iași, acumulările Aroneanu, Ciric III și Ciurbești figurează printre obiectivele incluse în programele de modernizare a infrastructurii hidrotehnice.

Dronele pot facilita inspectarea taluzurilor, identificarea zonelor erodate, observarea vegetației care afectează lucrările și verificarea sectoarelor greu accesibile de la sol. Fotografiile realizate periodic permit compararea stării unei construcții și documentarea modificărilor apărute după ploi abundente sau viituri. Este un avantaj important pentru echipele care trebuie să acopere distanțe mari, inclusiv în zone unde accesul cu utilaje sau autovehicule este dificil. Imaginile aeriene completează însă inspecțiile tehnice, fără să le înlocuiască. Stabilitatea unui baraj sau existența unor infiltrații interne nu pot fi evaluate exclusiv prin fotografiere.

Lecția inundațiilor: problemele trebuie descoperite înaintea viiturii

Utilitatea supravegherii aeriene devine evidentă în situațiile de urgență. În septembrie 2024, echipele Apelor Române Prut-Bârlad au intervenit în județul Galați pentru consolidarea digurilor și evacuarea apei din gospodării, inclusiv cu personal și utilaje mobilizate de la SGA Iași și SGA Vaslui.

În asemenea situații, imaginile obținute de sus pot sprijini identificarea zonelor afectate, evaluarea accesului și stabilirea priorităților de intervenție.

Investiția de la Iași se înscrie într-un proces mai amplu de modernizare a administrării apelor. Apele Române au inclus echipamentele de investigare aeriană, sistemele de analiză a datelor și tehnologiile de monitorizare a infrastructurii între componentele programelor naționale de digitalizare și prevenire a inundațiilor. Dan DIMA