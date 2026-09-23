Tragedie cumplită lângă Pașcani! Trei oameni au murit după ce un camion s-a ciocnit cu un autoturism.

Accident mortal, miercuri, 23 septembrie, pe DJ 208L, între Pașcani și Brătești. Un camion și un autoturism au fost implicate într-o coliziune violentă, iar bilanțul este devastator: trei persoane au murit, iar alte trei au ajuns la spital.

Potrivit primelor informații transmise de Poliție, accidentul a fost semnalat prin apel la 112. Un bărbat de 59 de ani conducea un autocamion dinspre zona șantierului nodului rutier A8 cu A7, iar, în afara localității Brătești, ar fi pătruns pe DJ 208L. În acel moment, camionul a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani.

În urma impactului, șapte persoane au fost implicate în accident.

Din nefericire, trei dintre acestea au decedat. Este vorba despre conducătorul autoturismului, în vârstă de 21 de ani, o minoră de 8 ani și o femeie de 40 de ani. Șoferul autoturismului a fost găsit încarcerat de echipele de intervenție.

Alte trei persoane, respectiv două femei și o minoră, cu vârste de 34, 18 și 2 ani, au fost evaluate și asistate medical la fața locului, fiind ulterior transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul autocamionului, în vârstă de 59 de ani, a fost evaluat de echipajele medicale, fără să fie identificate leziuni în urma accidentului. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

La locul tragediei au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, inclusiv echipajul de salvare aeriană, alături de forțele și mijloacele terestre necesare pentru gestionarea situației de urgență.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a modului în care s-a produs accidentul și a tuturor împrejurărilor care au dus la tragedie.