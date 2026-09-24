Piatra-Neamț își pregătește marea evadare din trafic! Varianta Ocolitoare prinde contur

Piatra-Neamț se pregătește pentru una dintre cele mai importante schimbări din infrastructura rutieră! Varianta Ocolitoare a municipiului face un pas uriaș înainte, după semnarea contractului pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate. Noua șosea este gândită pe un traseu de aproximativ 16,2 kilometri și ar putea prelua o parte importantă din traficul de tranzit care trece astăzi prin oraș.

Contractul are o valoare de 3,9 milioane de lei fără TVA, este finanțat de Guvernul României, iar proiectantul are la dispoziție nouă luni pentru documentație. În acest timp vor fi analizate trei variante de traseu, iar soluția finală va fi stabilită după studiile de teren, analizele tehnice și procedurile de avizare.

Varianta de lucru pornește din DN 15, în Săvinești, în zona Metro, unde este prevăzut un nod rutier, cel mai probabil printr-un sens giratoriu. De aici, șoseaua ar urma să traverseze zona Săvinești – Dumbrava Roșie – Piatra-Neamț – Girov – Gârcina, cu punct terminus în DN 15C.

Noua arteră este proiectată să se conecteze cu DN 15D Piatra-Neamț - Roman și cu viitorul drum expres Piatra-Neamț - Bacău, prin noduri rutiere. La capătul traseului va fi realizată conexiunea cu DN 15C.

Practic, se conturează o nouă „centură” rutieră care ar putea permite traficului să ocolească municipiul și să se distribuie către principalele direcții fără traversarea orașului.

Estimările pentru construcție - între 7 și 8 milioane de euro pe kilometru

Potrivit primarului Adrian Niță, în municipiu sunt înmatriculate aproximativ 50.000 de autovehicule, la care se adaugă cele din restul județului. Tocmai de aceea, proiectul este considerat important nu doar pentru Piatra-Neamț, ci pentru întreaga zonă.

Și nota de plată se anunță impresionantă. Estimările pentru construcție indică între 7 și 8 milioane de euro pe kilometru, ceea ce înseamnă că viitoarea șosea ar putea reprezenta o investiție de ordinul sutelor de milioane de euro, în funcție de lungimea și soluția tehnică stabilite în final.

Cele trei trasee vor fi analizate tehnic și economic, inclusiv prin studii de trafic, iar administrațiile locale din Săvinești, Dumbrava Roșie, Piatra-Neamț, Girov și Gârcina vor fi consultate pentru corelarea proiectului cu dezvoltările din fiecare zonă.

Președintele CJ Neamț, Daniel-Vasilică Harpa, spune că semnarea contractului pentru Studiul de Fezabilitate este primul pas pentru un proiect necesar întregii regiuni.

16,2 kilometri, trei trasee, legături cu patru direcții rutiere majore și conexiune cu viitorul drum expres Piatra-Neamț–Bacău. Dacă investiția va avansa, traficul din Piatra-Neamț ar putea intra într-o cu totul altă eră. Daniel BACIU