Cartierul Tătărașise pregătește de haos în trafic! Peste 30 de străzi afectate

Zona Tătărași se pregătește pentru o nouă serie de lucrări de amploare la rețeaua de apă. ApaVital a ajuns cu proiectul în etapa obținerii acordului de mediu și propune înlocuirea a aproximativ 6,4 kilometri de conducte pe mai mult de 30 de străzi din nordul și sudul cartierului.

Investiția este justificată prin vechimea rețelelor. O parte dintre conductele existente au fost montate încă din anii 1960–1970 și prezintă un grad avansat de uzură, situație care generează numeroase avarii și intervenții pentru reparații.

Odată cu schimbarea conductelor vor fi refăcute și branșamentele imobilelor. Proiectul prevede, de asemenea, montarea unor sisteme care vor permite citirea contoarelor de apă de la distanță.

Peste 4,5 kilometri de conducte în Tătărași Nord

Cea mai mare parte a lucrărilor, aproximativ 4,5 kilometri de rețea, este programată în Tătărași Nord.

Intervențiile sunt prevăzute pe străzile I.I. Mironescu, Constantin Ramadan, T. Vladimirescu, stradela T. Vladimirescu, Podoleanu, Soficu, Marchian Florescu, Alistar, Rufeni, Micșunelelor, Vântu, Spital Pașcanu, Zorilor, fundac Moara de Vânt, Florea, Emil Racoviță, fundac Emil Racoviță, Spancioc, Roșiori, Frântă, Stroici, Fulger, Aeroportului și Holboca.

Lucrări punctuale sunt prevăzute și pe străzile Marginei, Ceahlău, Vulturilor, Porumbului, Obreja și Zborului.

În Tătărași Sud sunt incluși aproape 1,9 kilometri de conducte, pe străzile Parcului și Grădinari, Aleea Grădinari, bulevardul Chimiei și stradela Grădinari.

Documentația indică și aproape 400 de cămine pentru apometre, unele dintre cele existente urmând să fie înlocuite sau reamenajate.

Traficul va fi afectat pe durata lucrărilor

Lucrările vor fi executate în principal prin săpături, astfel că vor apărea restricții temporare pentru șoferi și pietoni. ApaVital precizează că traficul nu va fi închis în ansamblu, însă circulația auto și pietonală va fi afectată parțial pe tronsoanele unde se intervine.

După finalizarea lucrărilor, carosabilul și trotuarele afectate trebuie readuse la starea inițială. Proiectul nu prevede tăierea arborilor.

O intervenție specială este pregătită pe strada Aeroportului, unde conductele vor traversa artera în șapte puncte, pentru legăturile către străzile Holboca, Zborului, Obreja, Porumbului, Vulturilor, Ceahlău și Marginei. Pentru aceste traversări va fi folosit forajul, astfel încât carosabilul să nu fie desfăcut.

Potrivit documentației, aceste lucrări sunt programate în 2027, după obținerea autorizațiilor și atribuirea contractului.

Proiectul face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a rețelelor ApaVital din municipiul Iași. În Tătărași este pregătită și înlocuirea a peste 17 kilometri de conducte, în timp ce în Bularga urmează lucrări pentru schimbarea a peste 6 kilometri de rețea, într-un contract de aproximativ 7,3 milioane de lei. Carmen DEACONU