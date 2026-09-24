* cercetări publicate în 2026 scot la iveală indicii ale unor boli grave în oseminte descoperite în centrul Iașului * alte studii reconstituie alimentația, mortalitatea și condițiile de viață ale comunităților medievale din județ

Cancer metastatic, infecții cronice, copii morți înainte de adolescență și dinți care păstrează urmele alimentelor consumate acum câteva sute de ani. Sunt fragmente din istoria biologică a Iașului, recuperate de antropologi din necropolele orașului și ale județului. Două cercetări publicate în 2026 aduc noi dovezi despre bolile oamenilor din trecut. Academia Română – Filiala Iași pregătește o întâlnire cu specialiști în bioarheologie și antropologie biomedicală.

Cancer metastatic, identificat într-un schelet din centrul Iașului

Un studiu publicat în iunie 2026, în Journal of Archaeological Science: Reports, analizează osemintele unui bărbat descoperit în zona fostului Cimitir Turcesc, pe stradela Sfântul Atanasie. Situl este datat în secolele XVII–XIX. Scheletul prezintă leziuni distructive la nivelul craniului și al altor oase. Investigațiile radiologice, tomografice și microscopice indică drept diagnostic probabil metastazele osoase. Descoperirea documentează posibilitatea existenței unui cancer avansat la un locuitor al Iașului de acum câteva secole.

Trei persoane, probabil afectate de sifilis

O altă cercetare, publicată pe 12 mai 2026 în revista Quaternary, examinează trei schelete descoperite în necropola Catedralei Romano-Catolice „Adormirea Maicii Domnului”.

Osemintele aparțin unor persoane cu vârste estimate între 30 și 40 de ani: două femei și un bărbat. Analizele au evidențiat leziuni craniene, îngroșări osoase și modificări caracteristice unei infecții cronice. Diagnosticul propus este treponematoza, probabil sifilis dobândit. Pentru confirmarea exactă a agentului patogen sunt necesare investigații biomoleculare suplimentare. Studiul oferă date despre istoria bolilor infecțioase în Iași și despre suferințele fizice pe care documentele istorice le consemnează doar fragmentar.

13 copii morți de scorbut la Hoisești

În județul Iași, necropola medievală de la Hoisești–Fântâna Maiorului, comuna Dumești, oferă informații despre mortalitate. Angela și Robert Daniel Simalcsik au analizat 31 de schelete: 18 adulți, 12 copii și un adolescent. Speranța de viață la naștere, estimată pentru acest eșantion, este de 23,79 ani. Cercetătorii au identificat carii, abcese dentare, afecțiuni articulare, traumatisme și indicii de scorbut infantil. Mortalitatea copiilor era concentrată în special în intervalele 0–4 și 5–9 ani. Rezultatele descriu comunitatea studiată, nu întreaga populație a Moldovei medievale.

Studiile deja publicate demonstrează că istoria Iașului poate fi reconstituită și dincolo de cronici, domnitori și războaie. Oasele și dinții păstrează dovezi despre hrană, boli, traumatisme și vârsta la care oamenii au murit, completând imaginea vieții cotidiene din Moldova istorică.

Clara DIMA