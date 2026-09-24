Iașul va produce energie verde cât pentru 25.000 de apartamente!

Iașul pregătește o investiție spectaculoasă în energie verde la CET II Holboca. Viitoarea centrală fotovoltaică va produce, în medie, 9.849,99 MWh de energie electrică regenerabilă pe an, cantitate echivalentă consumului anual a aproape 25.000 de apartamente.

În paralel, municipalitatea pregătește un sistem gigant de baterii care va permite stocarea energiei produse de panourile fotovoltaice și folosirea acesteia în perioadele de consum ridicat.

13.068 de panouri vor produce energia

Centrala fotovoltaică este construită pe o suprafață de aproximativ 75.000 de metri pătrați și va avea nu mai puțin de 13.068 de panouri fotovoltaice. Fiecare panou va avea o putere de 750 Wp, iar centrala va ajunge la o putere instalată de 9.801 kWp în curent continuu și 9.000 kWac în curent alternativ.

Practic, CET II Holboca se transformă într-un punct important pentru producerea energiei regenerabile în municipiul Iași.

Energia produsă nu va fi însă doar consumată în momentul generării. Municipalitatea vrea să construiască și un sistem BESS, adică o instalație de stocare în baterii, cu 9 MW putere și 35,105 MWh capacitate.

Energia produsă ziua, păstrată pentru orele de vârf

Sistemul va avea șapte module de baterii, fiecare cu o capacitate de 5.015 kWh. Aproximativ 81,24% din energia necesară încărcării bateriilor va proveni direct de la centrala fotovoltaică.

Potrivit modelării energetice, sistemul va prelua anual 9.644,44 MWh și va livra în rețea 8.672,97 MWh. În intervalul de vârf 18:00–21:00, cantitatea injectată în sistem este estimată la aproximativ 23,76 MWh pe zi.

Proiectul estimează și o reducere a emisiilor de aproximativ 5.104 tone de CO₂ pe an, prin utilizarea energiei regenerabile în locul producției din surse convenționale.

Peste 37 de milioane de lei pentru baterii

Consiliul Local Iași a aprobat pe 23 septembrie depunerea proiectului pentru finanțare prin Fondul pentru Modernizare. Valoarea sistemului de stocare este de 37,13 milioane de lei, cu TVA inclus, iar durata estimată de realizare este de 24 de luni.

Centrala fotovoltaică este deja în construcție, investiția fiind realizată pentru 41,9 milioane de lei, cu finanțare europeană.

La final, proiectul de la CET II Holboca va reuni producția și stocarea energiei regenerabile: mii de panouri vor transforma energia solară în electricitate, iar bateriile vor permite păstrarea unei părți din această energie pentru momentele în care cererea este mai mare.

Cifra care dă dimensiunea proiectului este însă cea mai spectaculoasă: producția medie anuală estimată ar echivala cu energia consumată de aproape 25.000 de apartamente. Carmen DEACONU