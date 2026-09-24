Alertă de drone în Botoșani și Suceava! Oamenii au primit RO-ALERT

Alertă în nord-estul României, joi dimineață, 24 septembrie. Locuitorii județului Botoșani au primit un mesaj RO-ALERT prin care au fost avertizați cu privire la posibile incursiuni ale unor drone în spațiul aerian național.

Mesajul transmis populației a fost unul de tip „Alertă Extremă”, iar oamenii au fost sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații special amenajate pentru protecție civilă. În lipsa unui astfel de adăpost, recomandarea a fost ca oamenii să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Alerta vine într-un context în care nordul Moldovei a fost în repetate rânduri vizat de măsuri de avertizare după apropierea sau pătrunderea unor drone în regiune, pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

Un precedent grav: dronă prăbușită în Suceava

Cel mai important incident recent din această zonă s-a produs pe 12 septembrie, când autoritățile române au fost informate că o dronă care traversase spațiul aerian al Ucrainei și Republicii Moldova se îndrepta spre nord-estul României.

Ministerul Apărării Naționale a transmis atunci că două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. În același timp, populația din județul Botoșani a fost avertizată prin RO-ALERT.

O persoană a sunat la 112 și a anunțat că a observat o dronă deasupra localității Știubieni, județul Botoșani.

Ulterior, forțele MAI au identificat un obiect zburător prăbușit într-un lan de porumb din Botoșenița Mare, comuna Calafindești, județul Suceava. În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate de aproximativ un metru diametru și 30 de centimetri adâncime. Nu au fost înregistrate victime.

Nordul Moldovei, zonă de monitorizare intensă

Incidentul din 12 septembrie nu a fost izolat. Cu câteva zile înainte, pe 8 septembrie, o altă țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian național, după ce fusese detectată inițial în apropierea Chișinăului.

Potrivit MApN, ținta a intrat în România la aproximativ 30 de kilometri sud-est de Iași, iar măsurile de alertare au fost extinse ulterior către Neamț, Suceava și Botoșani. Contactul radar a fost pierdut în zona de limită dintre județele Iași și Botoșani, iar ținta a fost ulterior reidentificată în spațiul aerian al Republicii Moldova.

În cazul de joi dimineață, autoritățile au transmis avertizarea privind o posibilă incursiune, însă informațiile publice disponibile în acest moment nu confirmă că o dronă a pătruns efectiv în spațiul aerian românesc sau că un aparat s-a prăbușit în județele Botoșani ori Suceava.

Pentru populație, recomandarea autorităților rămâne aceeași: respectarea indicațiilor transmise prin RO-ALERT, adăpostirea în spații protejate și evitarea apropierii de eventuale obiecte căzute din spațiul aerian.

Situația este monitorizată, iar informațiile pot fi actualizate pe măsură ce autoritățile competente comunică noi date.