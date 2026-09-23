De la Fantezia corală la Simfonia a IX-a

* maestrul Cristian Mandeal va dirija integrala celor nouă simfonii ale lui Beethoven, într-un proiect dedicat bicentenarului morții compozitorului * primul concert aduce pe scena ieșeană orchestra, corul și cinci soliști

Filarmonica de Stat „Moldova” din Iași deschide stagiunea 2026–2027 cu unul dintre cele mai ample proiecte din programul său: integrala simfoniilor lui Ludwig van Beethoven, sub bagheta dirijorului Cristian Mandeal. Concertul inaugural va avea loc vineri, 9 octombrie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților. Programul cuprinde Fantezia corală, op. 80, și Simfonia a IX-a, lucrarea care a consacrat muzical „Oda bucuriei”.

Nouă simfonii, un singur dirijor. Proiectul Beethoven 2027

Instituția își construiește noua stagiune în jurul bicentenarului Beethoven. În 2027 se vor împlini 200 de ani de la moartea compozitorului, survenită la 26 martie 1827, la Viena. Instituția propune interpretarea integrală a celor nouă simfonii, toate concertele urmând să fie conduse de Cristian Mandeal. Alegerea unui singur dirijor pentru întregul ciclu oferă proiectului continuitate artistică și permite urmărirea evoluției limbajului simfonic beethovenian, de la primele lucrări până la monumentala Simfonie a IX-a.

Deschiderea integralei se face tocmai cu ultima simfonie a compozitorului, una dintre lucrările care au schimbat istoria muzicii europene.

Simfonia a IX-a aduce „Oda bucuriei” pe scena din Iași

Simfonia nr. 9 în re minor, op. 125, a avut premiera la Viena, la 7 mai 1824. Beethoven a introdus în finalul lucrării patru soliști vocali și un cor, folosind versurile poemului „An die Freude”, scris de Friedrich Schiller. Tema muzicală din ultima parte a simfoniei a depășit ulterior granițele sălilor de concert. În 1972, Consiliul Europei a adoptat-o drept imn, iar în 1985 a devenit și imnul oficial al Uniunii Europene, în versiune instrumentală.

Pentru concertul de la Iași, partiturile vocale vor fi interpretate de Manuela Barna Ipate – soprană, Lilia Istratii – mezzo-soprană, Dumitru Mîțu – tenor și Ștefan Lamatic – bas.

Alături de Orchestra Simfonică va evolua Corul Academic „Gavriil Musicescu”, pregătit și condus de Consuela Radu-Țaga.

De la Fantezia corală la Simfonia a IX-a

Prima lucrare a serii va fi Fantezia pentru pian, cor și orchestră, op. 80, avându-l solist pe pianistul Răzvan Dragnea.

Compusă în 1808, Fantezia corală reprezintă un moment important în creația lui Beethoven prin asocierea pianului solist cu orchestra și vocile umane. Lucrarea a fost prezentată în premieră la 22 decembrie 1808, la Viena, într-un concert în care compozitorul a interpretat personal partea de pian.

Cele două partituri reunite în programul de la Iași permit publicului să urmărească dezvoltarea unei idei muzicale care va căpăta o formă amplă în Simfonia a IX-a: integrarea vocilor umane într-o construcție simfonică.

Concertul inaugural devine astfel punctul de plecare al unui proiect prin care Filarmonica „Moldova” va prezenta publicului întregul parcurs simfonic al lui Beethoven. Maura ANGHEL



