Un pod din județul Bacău s-a prăbușit după trecerea unei macarale de mare tonaj. DN12A, blocat

Alertă pe unul dintre cele mai importante drumuri care leagă Moldova de Transilvania! Un pod metalic de pe DN12A, în zona localității Ciobănuș, județul Bacău, a fost grav avariat în noaptea de marți spre miercuri, după trecerea unui ansamblu rutier care transporta o macara de mare tonaj. Traficul este blocat pe drumul național dintre Comănești și Ghimeș-Făget, cu legătură spre Miercurea-Ciuc.

Incidentul s-a produs în jurul orei 02:40, în zona kilometrilor 71+400 – 71+500, iar primele informații indică faptul că structura podului peste râul Trotuș a cedat în momentul traversării utilajului greu. Macaraua a rămas prinsă în structura metalică. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române a confirmat oprirea circulației pe DN12A Comănești – Făget, în zona Ciobănuș, după avarierea structurii podului de către un ansamblu rutier. La fața locului au ajuns polițiști și reprezentanți ai administratorului drumului, care trebuie să stabilească exact amploarea degradărilor și dacă există condiții pentru intervenție și reluarea circulației.

Situația podului este cu atât mai spectaculoasă cu cât acesta figura deja cu restricție de masă de 7,5 tone, din cauza degradării. Datele CESTRIN indică această restricție pentru podul de la kilometrul 71+592, iar măsura apare în documentații atât pentru 2025, cât și pentru 2026.

Cu alte cuvinte, structura peste Trotuș se afla deja într-o situație vulnerabilă, iar trecerea unui utilaj de mare tonaj a dus acum la avarierea gravă a podului. Stabilirea responsabilității și a cauzei exacte va reveni autorităților, după verificarea condițiilor în care a fost traversată structura.

Vestea bună pentru șoferii care au nevoie să treacă prin zonă: Primăria Asău a anunțat o rută ocolitoare pentru autoturisme, pe străzile Piciorul Podului și Fudul Străjii, cu revenire în DN12A. Pentru traficul greu, însă, restricțiile rămân în vigoare.

Problema poate produce efecte importante asupra circulației dintre Bacău și Harghita. DN12A este una dintre principalele conexiuni rutiere dintre Comănești – Dărmănești – Agăș – Ghimeș-Făget și Miercurea-Ciuc, iar blocarea podului obligă transportatorii să își reconfigureze traseele.

Autoritățile urmează să evalueze structura podului și să stabilească ce lucrări sunt necesare. Până atunci, conducătorii auto sunt sfătuiți să evite zona și să își aleagă rute alternative pentru a nu ajunge în ambuteiaje.

Daniel BACIU