A8 prinde viteză în Harghita! 10% din lucrările lotului Joseni-Ditrău, după doar o lună

Autostrada Unirii începe să prindă contur spectaculos în Harghita! Lotul 1D Joseni-Ditrău al A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț a ajuns la un progres fizic de 10% după doar prima lună de lucrări, iar mobilizarea constructorului pe teren este una impresionantă: peste 330 de oameni și 242 de utilaje și echipamente lucrează în acest moment pe șantier.

Lotul 1D Joseni-Ditrău este primul șantier deschis pe secțiunea II Miercurea Nirajului-Leghin, cunoscută drept A8 montană. Ritmul raportat după prima lună de lucrări indică o mobilizare consistentă pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din regiune.

Constructorul lucrează deja simultan în mai multe puncte ale traseului. Sunt în execuție podurile de la kilometrii 81+630, 86+760 și 89+125, dar și pasajul destinat asigurării permeabilității faunei în zona nodului rutier Joseni.

În paralel, echipele execută lucrări pentru îmbunătățirea terenului de fundare, realizează umpluturi și efectuează compactarea acestora. Se lucrează, de asemenea, la podețele prefabricate, inclusiv la fundații, hidroizolații și umpluturi.

Un alt punct activ al șantierului este podul de pe Breteaua 1 peste Pârâul Alb, unde lucrările au intrat deja în execuție.

Lotul Joseni-Ditrău are o lungime de 14,4 kilometri și reprezintă o premieră pentru infrastructura rutieră din județul Harghita: este primul tronson de autostradă construit în județ.

Contractul prevede o perioadă de execuție de 24 de luni, lucrările fiind începute oficial la 17 august 2026.

Iar ceea ce urmează pe traseu este pe măsura dimensiunii proiectului. Pe cei 14,4 kilometri vor fi construite 18 poduri și pasaje, trei ecoducte pentru asigurarea permeabilității traseului pentru animale, un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie la Ditrău.

Această conexiune provizorie va permite legătura cu lotul 2A Ditrău-Grințieș și va asigura funcționarea independentă a tronsonului.

După doar o lună, cifrele de pe teren arată un șantier extrem de activ: 10% progres, sute de oameni și peste 240 de utilaje. A8 montană începe să iasă din hărți și proiecte și să devină realitate în teren. Daniel BACIU