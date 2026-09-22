Iașul schimbă tot: 462 milioane lei pentru CET-uri, cogenerare și instalații pregătite pentru hidrogen

Investiții de aproape jumătate de miliard de lei pentru sistemul centralizat de termoficare al Iașului. Primăria Municipiului Iași a primit două oferte la licitația pentru proiectarea, echiparea și execuția unei noi instalații de producere a energiei termice și electrice în cogenerare la CET I Iași, în zona Tudor Vladimirescu.

Valoarea primului contract este de 178,31 milioane de lei fără TVA, respectiv 215,76 milioane de lei cu TVA. La aceasta se adaugă investiția pregătită pentru CET II Holboca, care are o valoare estimată de peste 245,9 milioane de lei cu TVA.

În total, cele două proiecte ajung la aproximativ 461,7 milioane de lei cu TVA, bani care ar urma să fie direcționați către modernizarea infrastructurii de producere a energiei pentru sistemul centralizat de termoficare.

Două asocieri se luptă pentru lucrările de la CET I

Pentru proiectul de la CET I au fost depuse două oferte.

Prima este depusă de asocierea Loial Impex SRL – Moldproiect-ASD SRL, cu Iasicon SA, Invest Servicii Comerciale SRL, Corsem Imopex SRL și Aplind SRL în calitate de subcontractanți.

A doua ofertă aparține asocierii ElSaco Electronic SRL – Atzwanger AG – Conest SA, cu Carmin Popstar Prod SRL subcontractant.

Noua instalație va fi construită în incinta CET I și va fi conectată la instalațiile tehnologice existente. Proiectul prevede motoare termice, cazane de abur saturat, un acumulator de căldură, sisteme de pompare, instalație de degazare și stație electrică, precum și toate echipamentele auxiliare necesare.

Motoare pregătite pentru hidrogen

Una dintre componentele importante ale proiectului este tehnologia H2-Ready.

Noua instalație CHP va avea o capacitate nominală de cel puțin 21,12 MW termici și 20,1 MW electrici, iar randamentul garantat al instalației în ansamblu va fi de minimum 88%.

Motoarele vor putea funcționa pe gaz natural în amestec cu până la 20% hidrogen, în timp ce cazanele vor putea fi echipate ulterior cu arzătoare capabile să permită utilizarea unui amestec cu un conținut mai ridicat de hidrogen, de până la 100%.

Practic, investiția este gândită nu doar pentru necesarul actual al sistemului, ci și pentru adaptarea acestuia la tehnologii energetice care pot utiliza, în viitor, cantități mai mari de hidrogen.

Și CET II Holboca intră în transformare

Modernizarea CET I este completată de un al doilea proiect major la CET II Holboca.

Aici este prevăzută conversia instalației de la huilă la gaze naturale prin montarea a opt grupuri de cogenerare H2-Ready, fiecare cu o capacitate de 3,52 MW termici.

Pentru acest proiect, Primăria Iași organizează o licitație cu o valoare estimată de 203.240.966,65 lei fără TVA, respectiv 245.921.569,64 lei cu TVA. Companiile interesate pot depune oferte până la 2 octombrie 2026.

Finanțarea celor două investiții este asigurată prin Programul Termoficare, în baza contractelor încheiate între Primăria Municipiului Iași și Ministerul Dezvoltării.

Potrivit municipalității, investițiile de la CET I și CET II, împreună cu celelalte echipamente de cogenerare, ar urma să permită ca, începând din 2028, peste 80% din energia termică să fie produsă în cogenerare combinată cu resurse regenerabile.

Pentru sistemul centralizat de termoficare al Iașului, proiectele marchează o schimbare majoră de infrastructură: mai multă producție în cogenerare, echipamente cu eficiență ridicată și instalații pregătite pentru utilizarea hidrogenului. Carmen DEACONU