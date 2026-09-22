* Iașul militează, duminică, 27 septembrie, pentru sănătatea inimii * cea de-a XIII-a ediție a Promenadei Inimilor propune un traseu de 5 kilometri, de la Parcul Expoziției până la Palatul Culturii * „Scopul proiectului este cel de conștientizare a populației”, spune prof. Florin Mitu, coordonatorul programului

Cinci kilometri prin Iași, într-o dimineață dedicată mișcării și prevenției cardiovasculare. Promenada Inimilor revine duminică, 27 septembrie, cu un traseu care pornește din Parcul Expoziției și se încheie la Palatul Culturii. Participarea este gratuită, iar pe parcursul evenimentului ieșenii își vor putea măsura tensiunea arterială.

Evenimentul, organizat de cluburile Rotary din Iași în contextul Zilei Mondiale a Inimii, aduce din nou în atenție una dintre cele mai simple forme de prevenție: mersul pe jos și activitatea fizică regulată. Mesajul ediției este că grija pentru sănătatea inimii începe din alegerile de zi cu zi.

De-a lungul celor 13 ediții, Promenada Inimilor a transformat mersul pe jos într-un prilej de informare și conștientizare asupra riscurilor cardiovasculare. Organizatorii subliniază că activitatea fizică poate fi practicată indiferent de vârstă sau nivel de pregătire și reprezintă una dintre cele mai accesibile modalități de susținere a sănătății cardiovasculare.

Traseu de 5 kilometri prin Iași

Participanții sunt așteptați de la ora 9.00 în Parcul Expoziției, în zona Statuii lui Mihai Viteazul. Între orele 9.00 și 10.00 este programată o sesiune de încălzire energizantă cu echipa coordonată de Mariana Pârju. De la ora 10.00 începe plimbarea de grup pe traseul marcat. Cei 5 kilometri vor lega Statuia lui Mihai Viteazul de Parcul Copou, strada Lăpușneanu, zona Primăriei și Palatul Culturii, unde este stabilit punctul final al traseului. Plimbarea este programată între orele 10.00 și 12.00. După sosirea participanților, între orele 12.00 și 13.00, sunt anunțate activități sportive, demonstrații și alte momente pregătite pentru public. Pe traseu vor exista puncte de hidratare, iar participanții își vor putea măsura tensiunea arterială. Organizatorii anunță și distribuirea de tricouri, șepci, apă și fructe.

Prof. Florin Mitu: „Scopul proiectului este cel de conștientizare a populației”

Prof. univ. dr. Florin Mitu, profesor primar cardiologie și medicină internă și coordonatorul programului în județul Iași, atrage atenția asupra rolului pe care mișcarea îl poate avea în prevenirea bolilor cardiovasculare. „Scopul proiectului este cel de conștientizare a populației, indiferent de categoria de vârstă, asupra importanței activității fizice în menținerea unei inimi sănătoase. Un număr zilnic de 5000 de pași reduce riscul bolilor cardiovasculare și contribuie la creșterea calității generale a vieții. Prin intermediul programului Promenada inimilor, program care se află la cea de-a XIII-a ediție, dorim să promovăm atât mișcarea, cât și un stil de viață sănătos”, spune prof. univ. dr. Florin Mitu, profesor primar cardiologie şi medicină internă, coordonatorul programului în județul Iași.

Prevenția cardiovasculară, adusă în mijlocul orașului

Promenada Inimilor își propune să aducă discuția despre prevenția cardiovasculară în afara cabinetelor medicale și mai aproape de comunitate. Mersul pe jos și activitatea fizică regulată sunt elementele centrale ale proiectului, iar accesul este deschis tuturor celor care doresc să participe, indiferent de vârstă sau condiție fizică. Ediția din acest an este realizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, Societății Studenților Mediciniști Iași, Societății Române de Cardiologie, Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Forumului Național de Prevenție, Fundației Române a Inimii și Oxygen.

Maura ANGHEL