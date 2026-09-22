Razie în Iași printre bicicliști și utilizatorii de trotinete

Polițiștii rutieri din Iași au declanșat o acțiune de amploare pentru depistarea abaterilor comise de bicicliști și utilizatorii de trotinete. Bilanțul controalelor arată că regulile de circulație sunt încălcate frecvent în trafic.

În cursul zilei de 21 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Iași – Biroul Rutier au ieșit în trafic pentru a preveni accidentele rutiere provocate de abaterile bicicliștilor și conducătorilor de trotinete.

Acțiunea s-a lăsat cu 32 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ajungând la 12.758 de lei.

Dintre sancțiunile aplicate, 9 i-au vizat pe bicicliști, iar alte 4 au fost aplicate conducătorilor de trotinete electrice. Restul amenzilor au fost date pentru alte încălcări ale normelor rutiere.

Polițiștii au efectuat, de asemenea, 45 de testări alcoolscopice, pentru verificarea celor care participau la trafic pe biciclete sau trotinete.

Controalele nu s-au limitat însă la amenzi. În urma neregulilor constatate, polițiștii au reținut trei permise de conducere și au retras un certificat de înmatriculare.

Regulile pe care bicicliștii și trotinetiștii trebuie să le știe

Poliția atrage atenția că, atunci când există o pistă pentru biciclete, bicicletele și trotinetele electrice trebuie conduse pe aceasta. În lipsa unei piste, trotinetele electrice pot circula doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru autovehicule este de 50 km/h.

De asemenea, pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, este necesară vârsta de cel puțin 14 ani.

Bicicletele, mopedele și trotinetele electrice trebuie să fie echipate corespunzător pentru circulația pe drumurile publice, cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Circulația pe timp de noapte fără acestea sau cu echipamentele nefuncționale este interzisă.

O atenție specială este acordată minorilor: casca de protecție este obligatorie pentru bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice cu vârsta sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă.

Și poate una dintre cele mai importante reguli: transportul pasagerilor pe trotinetele electrice este interzis.

Acțiunea polițiștilor ieșeni vine în contextul în care bicicletele și trotinetele electrice sunt tot mai prezente în traficul urban, iar respectarea regulilor de circulație rămâne esențială pentru prevenirea accidentelor. Andrei TURCU