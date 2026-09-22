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Pagina principală Moldova „Ziua Carierei în Medicina Veterinară”, la USV Iași

„Ziua Carierei în Medicina Veterinară”, la USV Iași

„Ziua Carierei în Medicina Veterinară”, la USV Iași

„Ziua Carierei în Medicina Veterinară”, la USV Iași

              Studenții Facultății de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” și medicii veterinari aflați la început de carieră sunt invitați să participe la cea de-a VIII-a ediție a conferinței „Ziua Carierei în Medicina Veterinară”, un eveniment dedicat orientării profesionale, dezvoltării carierei și creșterii nivelului de pregătire profesională în domeniul medicinei veterinare. Evenimentul va avea loc vineri, 25 septembrie 2026, începând cu ora 08:30, la Sala Verde A205, mansardă, USV Iași, participarea fiind gratuită.

               „Ziua Carierei în Medicina Veterinară” își propune să le ofere viitorilor medici veterinari o imagine cât mai clară asupra oportunităților profesionale disponibile după absolvire, dar și asupra provocărilor pe care le presupune construirea unei cariere în domeniu. Pe parcursul conferinței, participanții vor putea afla informații despre accesul în profesie, continuarea studiilor, dezvoltarea unei afaceri, specializarea profesională, gestionarea finanțelor personale și diferitele direcții în care poate evolua cariera unui medic veterinar. Programul reunește 10 speakeri cu experiență în domenii diferite ale medicinei veterinare, care vor aborda atât aspecte profesionale, cât și teme practice relevante pentru începutul și dezvoltarea unei cariere.

              Printre temele incluse în program se numără:

Drumul către Colegiul Medicilor Veterinari din România și domeniile în care putem profesa – Dr. Ludovic Băcușcă

Cum ne putem continua studiile și de ce avem nevoie? – Dr. Robert Capotă

De la DMV la Diplomat european – Ce sacrifici și ce câștigi – Dr. Elisa Samuel (Bădulescu)

Deschiderea unei afaceri veterinare pentru animale de companie – Dr. Alexandru Matei

De la angajat la angajator: satisfacție sau regret? – Dr. Cristian Enciu

Educație financiară: sunt angajat, cum îmi protejez finanțele? – Dr. Radu Matei

Segment de nișă: medicina veterinară la un alt nivel – Dr. Raluca Zvorășteanu

Medicina socială sau medicina cu buget redus? – Dr. Elena Berbece

Medic veterinar pentru animale de rentă: provocări și satisfacții – Dr. Dragoș Bîrtoiu

Medic veterinar cu experiență: acuzații sau colegialitate?

              Proiectul „Ziua Carierei în Medicina Veterinară” este organizat de Asociația Medicilor Veterinari Clinicieni din București, dr. Matei Alexandru prin VetMentor, împreună cu ARDIV, ASVI, RSVD și Asociația Studenților Veterinari Iași. Prin diversitatea temelor, conferința urmărește să prezinte participanților perspective diferite asupra profesiei și să îi ajute să își contureze mai bine propriul parcurs profesional.

 

Departamentul de Promovare – Comunicare

USV Iași, 22.09.2026

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