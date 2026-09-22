Victorie pentru bugetari, la Curtea de Apel Iași: concediul neefectuat poate fi plătit în bani

Lovitură în instanță pentru legislația care a blocat compensarea în bani a concediilor de odihnă neefectuate pentru angajații din sectorul bugetar, în ciuda interdicției din legislația națională. USLIP Iași anunță că a câștigat, luni, 21 septembrie 2026, un proces la Curtea de Apel Iași, într-un dosar privind plata zilelor de concediu rămase neefectuate la încetarea contractului individual de muncă.

Miza procesului este una importantă pentru angajații din sectorul public. Potrivit USLIP Iași, instanța a admis solicitarea sindicatului privind aplicarea cu prioritate a prevederilor relevante ale dreptului Uniunii Europene, în raport cu legislația națională care a introdus interdicția compensării în bani.

Disputa a apărut după adoptarea O.U.G. nr. 156/2024 și a Legii nr. 141/2025, acte normative care au restricționat compensarea financiară a zilelor de concediu de odihnă neefectuate de personalul bugetar.

USLIP Iași susține că, prin soluția pronunțată de Curtea de Apel, instanța a dat prioritate normelor europene relevante și a înlăturat, în cazul analizat, efectele legislației naționale care împiedica plata concediului neefectuat.

Sindicaliștii califică decizia drept o victorie importantă pentru membrii săi și susțin că aceasta deschide o perspectivă juridică pentru angajații care, la încetarea raporturilor de muncă, au rămas cu zile de concediu neefectuate fără posibilitatea de a primi contravaloarea acestora. „Prin această decizie, USLIP Iași reușește să combată în instanță un abuz instituit de Guvernul și Parlamentul României prin legislația națională”, transmite organizația sindicală.

Impactul soluției nu înseamnă automat că toți angajații bugetari aflați în situații similare vor primi banii pentru concediile neefectuate. Efectele concrete depind de situația fiecărui caz, de hotărârea pronunțată și de interpretarea juridică aplicabilă.

Pentru USLIP Iași, însă, procesul reprezintă un precedent judiciar pe care sindicatul intenționează să îl folosească în continuarea demersurilor pentru apărarea drepturilor membrilor săi.

Organizația sindicală anunță că va continua acțiunile juridice și că va utiliza toate mijloacele legale disponibile pentru recuperarea drepturilor pe care le consideră încălcate. Carmen DEACONU