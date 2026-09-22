La Iași începe vaccinarea în masă a vulpilor! Momelile vor fi aruncate din avioane

Campanie de amploare împotriva rabiei în județul Iași! De vineri, 25 septembrie, începe vaccinarea antirabică a vulpilor, printr-o operațiune care se va desfășura atât aerian, cu ajutorul unor aeronave specializate, cât și manual, direct la vizuini.

Acțiunea este programată în perioada 25–30 septembrie 2026, dacă vremea va permite desfășurarea operațiunilor. Momelile vaccinale vor fi distribuite deasupra fondurilor cinegetice și a zonelor împădurite din județ, în special în locurile unde accesul terestru este dificil. În paralel, personalul silvic va amplasa doze și la vizuinile vulpilor.

Operațiunea este cu atât mai importantă cu cât, potrivit autorităților veterinare, vaccinarea aeriană nu s-a mai realizat în județ din anul 2024, iar în ultima perioadă au fost semnalate mai multe cazuri de rabie la animale sălbatice.

Vulpea reprezintă principalul rezervor al virusului rabic în mediul silvatic, iar imunizarea prin momeli vaccinale face parte din programul național de supraveghere, control și eradicare a rabiei, cofinanțat de Uniunea Europeană.

Atenție la momelile din pădure!

DSVSA Iași le cere ieșenilor să nu atingă și să nu mute momelile vaccinale pe care le-ar putea găsi în pădure, pe sol sau în iarbă.

Recomandarea este valabilă în special pentru persoanele care merg în această perioadă la drumeții, la cules de fructe de pădure sau la vânătoare.

Dacă o persoană atinge accidental o capsulă cu vaccin, în special dacă are răni la nivelul mâinilor, autoritățile recomandă spălarea imediată și abundentă cu apă și săpun, urmată de prezentarea la cel mai apropiat cabinet medical sau contactarea Direcției de Sănătate Publică Iași.

Și proprietarii de animale trebuie să fie atenți. Câinii și pisicile trebuie ținuți sub supraveghere, iar accesul acestora în fondurile cinegetice trebuie evitat, pentru a preveni consumarea momelilor destinate vulpilor.

Autoritățile le cer ieșenilor să anunțe DSVSA Iași sau medicul veterinar oficial dacă întâlnesc animale sălbatice bolnave, moarte ori care manifestă un comportament neobișnuit.

Mușcătura unui animal suspect, tratată ca urgență

În cazul unei mușcături sau zgârieturi provocate de un animal sălbatic suspect, persoana trebuie să se prezinte de urgență la o unitate medicală. Medicul va evalua situația și, dacă este necesar, va decide administrarea tratamentului profilactic împotriva rabiei.

Campania de vaccinare are ca obiectiv reducerea circulației virusului în populația de vulpi și, implicit, limitarea riscului de transmitere a rabiei la animalele domestice și la oameni.

În perioada 25–30 septembrie, ieșenii care ajung în zonele împădurite sunt sfătuiți să fie atenți la eventualele momeli vaccinale și să respecte indicațiile autorităților. Carmen DEACONU