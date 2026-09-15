Cu trenul de la Iași la București, din octombrie, în doar 5 ore și jumătate!

Iașul ar putea avea, în mai puțin de două luni, un nou tren direct spre București, care să reducă timpul de călătorie dintre cele două orașe cu aproape o oră. Operatorului feroviar Ferotrafic TFI și-a propus ca automotoarele cumpărate din Israel să intre în circulație până la sfârșitul lunii octombrie. Compania a primit Autorizația de punere în serviciu pe rețeaua feroviară română la sfârșitul lunii august, iar acum lucrează pentru înmatriculare.

Dacă planul va fi respectat, trenurile Ferotrafic TFI vor parcurge cei aproximativ 406 kilometri dintre Iași și București în circa 5 ore și jumătate.

În prezent, cel mai rapid tren CFR Călători de pe această rută are un timp de mers de 6 ore și 18 minute.

Trei curse între Iași și București

Ferotrafic TFI va utiliza cinci automotoare pentru cele două trasee alocate companiei prin Mersul Trenurilor 2025-2026.

Programul prevăzut este unul atractiv pentru ieșenii care călătoresc spre Capitală. Trenul IC 11762 ar urma să plece din Iași la ora 06:00 și să ajungă la București Nord la 11:28, după un parcurs de aproximativ 5 ore și jumătate.

În sens invers, trenul IC 11761 este programat să plece din București Nord la 06:59, cu sosire la Iași la 12:33, timpul de mers fiind de 5 ore și 34 de minute.

O a treia cursă, IC 11764, ar urma să plece din Iași la 15:17 și să ajungă la București Nord la 20:46.

Pe traseu sunt prevăzute opriri la Buzău, Râmnicu Sărat, Focșani, Tecuci Nord, Bârlad, Vaslui și Nicolina.

Rang Interregio, preț de Intercity

Trenurile vor circula cu rang de Interregio, însă tariful va fi unul de Intercity.

Potrivit Ferotrafic TFI, un bilet la clasa a II-a pe relația București - Iași va costa 138 de lei.

În prezent, între București Nord și Iași circulă șase perechi de trenuri CFR Călători, dintre care două sunt Intercity. Cel mai rapid dintre trenurile existente are nevoie de 6 ore și 18 minute pentru a ajunge la destinație.

Trenurile vin din Israel

Automotoarele care ar urma să ajungă pe șinele românești sunt IC3, fabricate de divizia scandinavă a ABB în colaborare cu operatorul danez DSB. Acestea au fost retrase din circulație de Israel Railways pe fondul electrificării rețelei feroviare israeliene.

Trenurile sunt echipate cu motoare diesel de 400 CP, amplasate în vagoanele de la capete, și pot atinge viteze de până la 180 km/h.

O parte dintre automotoare au fost fabricate la începutul anilor 2000 și sunt echipate cu sistemul PZB/Indusi, ceea ce permite utilizarea lor pe infrastructura feroviară din România.

Automotoarele israeliene au fost anunțate pentru România încă din precedentul Mers al Trenurilor, însă intrarea lor în serviciul comercial a fost amânată de mai multe ori.

Livrarea materialului rulant din Israel a fost întârziată pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al problemelor apărute în procesul de transport.

Dacă noul termen va fi respectat, sfârșitul lunii octombrie ar putea aduce o schimbare importantă pentru călătorii dintre Iași și Capitală: un tren privat care promite să fie mai rapid decât actuala ofertă CFR Călători.

Daniel BACIU