* creatorii de conținut cu audiențe mari intră într-o nouă etapă de reglementare * din 27 septembrie, anumite canale de TikTok, YouTube sau alte platforme video trebuie notificate la CNA * în Iași există deja influenceri care depășesc pragul de 100.000 de urmăritori

Influencerii care au transformat conturile de social media în adevărate afaceri digitale vor trebui să verifice dacă intră sub noile reguli ale Consiliului Național al Audiovizualului. Pragul care atrage atenția este de 100.000 de urmăritori, iar la Iași mai mulți creatori îl depășesc deja. Numărul de followeri nu este însă suficient: obligația apare numai dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile stabilite de CNA.

La Iași există deja conturi de sute de mii de urmăritori

Piața creatorilor de conținut din Iași a crescut puternic în ultimii ani. Miruna Simina, cunoscută pentru materialele din zona de beauty, fashion și lifestyle, apare în bazele de date pentru influencer marketing cu aproximativ 1,2 milioane de urmăritori pe TikTok și peste 150.000 pe Instagram.

Alexandru Pîrlea, creator de sketch-uri și materiale de divertisment, este cotat la aproximativ 227.000 de urmăritori pe TikTok, iar Qadira Ahmed, activă în zona de beauty și fashion, depășește 104.000. Sunt cifre care îi plasează, cel puțin din perspectiva audienței, peste pragul menționat în noua reglementare. Datele publice privind creatorii sunt însă dinamice și se pot modifica permanent. Un alt clasament o indica pe Miruna Simina drept cel mai urmărit creator de conținut TikTok din Iași și îl plasa pe Alexandru Pîrlea între cele mai vizibile conturi locale.

100.000 de urmăritori nu sunt suficienți

Regula nu spune că orice influencer cu peste 100.000 de followeri trebuie automat să se înscrie la CNA. Pentru apariția obligației trebuie îndeplinite cumulativ mai multe criterii. Activitatea trebuie să aibă caracter comercial, creatorul să aibă responsabilitate editorială asupra selecției și organizării conținutului, materialele să poată fi accesate la cererea publicului, iar scopul principal al canalului să fie informarea, educarea sau divertismentul.

În plus, canalul trebuie să se adreseze publicului din România, să aibă minimum 100.000 de urmăritori sau abonați, inclusiv cumulat pe mai multe platforme, să fi publicat cel puțin 24 de materiale audiovizuale în ultimele 12 luni și să genereze bani, produse, servicii sau alte beneficii.