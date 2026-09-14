Ieșenii, chemați să devină donatori de celule stem

O înscriere într-un registru poate deveni, într-o zi, diferența dintre disperare și o nouă șansă la viață pentru un pacient care are nevoie de un transplant. Pe 19 septembrie 2026, ieșenii sunt invitați să se informeze și, dacă îndeplinesc condițiile, să se înscrie ca donatori voluntari de celule stem hematopoietice.

Campania este organizată la Iași de Centrul Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași, împreună cu Societatea Studenților Mediciniști Iași, în cadrul campaniei naționale dedicate Zilei Mondiale a Donatorului Voluntar de Celule Stem Hematopoietice.

Sâmbătă, în Parcul Copou

Între orele 09:00 și 16:00, echipa medicală mobilă va fi prezentă în Parcul Copou.

Acolo, cei interesați vor putea afla informații despre donarea de celule stem hematopoietice, despre condițiile de înscriere și despre ce presupune să fii donator voluntar.

Se pot înscrie persoanele sănătoase cu vârsta între 18 și 45 de ani, care își doresc să ofere unui pacient șansa la viață și sunt dispuse să devină donatori voluntari.

Scopul campaniei este creșterea numărului de persoane înscrise în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH). Pentru un pacient care are nevoie de transplant, găsirea unui donator compatibil poate reprezenta una dintre cele mai importante șanse de supraviețuire.

Iașul va fi iluminat în semn de recunoștință

Campania va avea și o componentă simbolică. În seara zilei de 19 septembrie, clădirile Institutului Regional de Oncologie Iași și UMF „Grigore T. Popa” Iași vor fi iluminate în alb, roșu și albastru.

Este un gest de recunoștință pentru oamenii care au ales să devină donatori și să ofere, la nevoie, o șansă unui necunoscut.

Un gest făcut astăzi poate conta enorm pentru cineva într-o zi în care toate celelalte speranțe se împuținează.

Pe 19 septembrie, ieșenii sunt invitați în Copou să se informeze, să pună întrebări și, dacă îndeplinesc condițiile, să facă pasul spre înscriere.

Nicoleta ZANCU