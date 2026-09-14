Jale pe șoselele din Târgu Frumos: peste 350 de mașini verificate și amenzi de 222.000 de lei într-o singură zi

Viteză, șoferi fără asigurare, depășiri neregulamentare și chiar conducători auto care s-au urcat la volan deși aveau permisul suspendat. Asta au descoperit polițiștii în timpul unei acțiuni de amploare desfășurate pe 11 septembrie în Târgu Frumos și în zonele cu risc rutier ridicat din împrejurimi.

Polițiștii rutieri și cei de ordine publică din cadrul Poliției Orașului Târgu Frumos au verificat nu mai puțin de 352 de autovehicule și au efectuat 95 de testări alcoolscopice.

Rezultatul raziei este unul spectaculos: 376 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 222.412 lei.

Cea mai mare problemă rămâne viteza. Din totalul amenzilor, 259 au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Polițiștii au mai dat trei sancțiuni pentru lipsa asigurării obligatorii, două pentru depășire neregulamentară, iar restul pentru alte abateri de la legislația rutieră.

Acțiunea s-a lăsat și cu măsuri complementare serioase. 17 șoferi au rămas fără permis, în timp ce polițiștii au retras 9 certificate de înmatriculare și 6 seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

Cu permisul suspendat, la volan prin Târgu Frumos

Printre șoferii depistați s-a numărat un bărbat de 50 de ani, care conducea un autoturism în localitatea Târgu Frumos, deși avea permisul de conducere suspendat.

Un alt caz a fost înregistrat pe DJ 280, în comuna Oțeleni. Un tânăr de 25 de ani a fost oprit de polițiști, iar testarea cu aparatul alcooltest a indicat 0,08 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acțiunea a avut ca obiectiv creșterea siguranței pe drumurile publice și reducerea numărului de accidente rutiere grave, în special pe tronsoanele considerate cu risc rutier ridicat.

Polițiștii le recomandă șoferilor să nu transforme șoseaua într-un loc al imprudenței: să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic și să manifeste permanent prudență la volan. Andrei TURCU