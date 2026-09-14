Iașul pierde peste 1.300 de copii de la alocații, într-un singur an

Aproape 65,1 milioane de lei au fost plătiți în iulie 2026 pentru alocațiile de stat ale copiilor din județul Iași. Suma este uriașă, dar este mai mică decât cea achitată în aceeași lună a anului trecut. Datele oficiale ale Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași arată o scădere atât a numărului beneficiarilor, cât și a banilor virați.

În iulie 2026, AJPIS Iași a raportat 194.763 de beneficiari, pentru care s-au plătit 65.090.546 de lei.

Cu un an înainte, în iulie 2025, erau 196.138 de beneficiari, iar suma totală ajungea la 65.772.158 de lei.

Diferența este spectaculoasă la nivelul întregului județ: 1.375 de beneficiari mai puțini și cu 681.612 lei mai puțin plătiți într-o singură lună. Practic, numărul beneficiarilor a scăzut cu aproximativ 0,7%, iar valoarea totală a plăților cu aproximativ 1%.

Iașul pierde aproape 1.900 de beneficiari

Cea mai mare schimbare se vede în municipiul Iași, unde sunt concentrați de departe cei mai mulți beneficiari.

În iulie 2025 erau 81.163 de copii, iar în iulie 2026 numărul a coborât la 79.322. Sunt 1.841 de beneficiari mai puțini într-un singur an.

Și suma plătită a scăzut de la 26.615.579 de lei la 25.806.862 de lei, ceea ce înseamnă aproape 809.000 de lei mai puțin.

Practic, numai municipiul Iași explică mai mult decât întreaga scădere înregistrată la nivel județean, ceea ce arată cât de puternică este influența orașului asupra cifrelor totale.

Miroslava crește spectaculos

Dacă Iașul pierde masiv, Miroslava merge în direcția opusă. În iulie 2025 erau înregistrați 5.712 beneficiari, iar în iulie 2026 numărul a ajuns la 6.274.

Creșterea este de 562 de copii, adică aproape 10% într-un singur an.

Și banii au explodat: de la 2.119.243 de lei la 2.327.328 de lei, o creștere de peste 208.000 de lei într-o singură lună de raportare.

Miroslava ajunge astfel una dintre cele mai importante localități din județ în ceea ce privește numărul copiilor pentru care se plătesc alocații, depășind pragul de 6.000 de beneficiari.

Valea Lupului și Ciurea, creșteri importante. Pașcani pierde copii

O evoluție spectaculoasă se vede și la Valea Lupului. Numărul beneficiarilor a crescut de la 3.160 la 3.481, adică 321 de copii în plus.

Suma plătită a urcat de la 1.181.909 lei la 1.288.878 de lei, cu aproape 107.000 de lei mai mult.

La Ciurea, beneficiarii au crescut de la 3.881 la 4.031, iar suma a urcat de la 1.383.047 lei la 1.426.847 lei.

Și la Bârnova se observă o creștere: de la 1.541 la 1.642 de beneficiari, în timp ce suma a urcat de la 544.339 la 587.922 de lei.

La Pașcani, una dintre cele mai mari localități ale județului, trendul este invers.

Numărul beneficiarilor a scăzut de la 6.834 în iulie 2025 la 6.682 în iulie 2026, adică 152 de copii mai puțin.

Și suma plătită a coborât, de la 2.254.717 lei la 2.181.724 lei – o diminuare de aproape 73.000 de lei.

Scăderi importante apar și la Târgu Frumos, unde numărul beneficiarilor a coborât de la 2.175 la 2.141, precum și la Podu Iloaiei, de la 2.358 la 2.295.

Unde au apărut cele mai mari creșteri

Pe lângă Miroslava, Valea Lupului și Ciurea, creșteri ale numărului de beneficiari se observă în localități precum Costuleni, de la 2.056 la 2.206, Cozmești, de la 1.447 la 1.684, Bârnova, de la 1.541 la 1.642 și Holboca, de la 2.744 la 2.755.

În schimb, Iași, Pașcani, Hârlău, Podu Iloaiei, Lungani, Scobinți și Târgu Frumos se află printre localitățile unde numărul beneficiarilor a scăzut.

Cifrele din iulie 2025 și iulie 2026 arată un județ în care distribuția copiilor se modifică vizibil. Municipiul Iași pierde beneficiari într-un ritm important, în timp ce unele comune din zona metropolitană, în special Miroslava și Valea Lupului, continuă să acumuleze populație tânără.

La nivelul întregului județ, însă, bilanțul este clar: cu 1.375 de beneficiari mai puțini și cu aproape 682.000 de lei mai puțin plătiți într-o singură lună.

Iar dacă acest tipar se menține, cifrele AJPIS vor deveni un indicator interesant nu doar pentru politica socială, ci și pentru felul în care se schimbă, de la un an la altul, harta demografică a județului Iași. Carmen DEACONU